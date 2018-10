WhatsApp | in arrivo gli sticker su Android | iOS …e Windows Mobile!

WhatsApp - nuovo aggiornamento/ In arrivo 3 funzioni mai viste per Android e iOS : In arrivo tre nuovi aggiornamenti per WhatsApp in attesa dell'aggiornamento generale dell'applicazione previsto per il prossimo anno ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:46:00 GMT)

WhatsApp : silenziare le chat con la nuova modalità Vacation Mode in arrivo : Gli sviluppatori di Whatsapp sono sempre al lavoro per rendere più sicura ma anche più piacevole l'utilizzazione della famosa chat verde. Ecco perché, come messo in evidenza da diversi siti specializzati, si starebbe lavorando alacremente per introdurre la cosiddetta Vacation Mode e altre due modalità altrettanto importanti, oltre alla possibilità data all'utente ricevente di leggere i messaggi che vengono cancellati entro 7 minuti dall'invio ...

WhatsApp : è in arrivo la modalità vacanza : Secondo Wabetainfo, noto portale che si occupa da molto tempo di analizzare le nuove release di WhatsApp, sarebbero in arrivo interessanti novità per l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Il team di sviluppatori leggi di più...

WhatsApp - in arrivo le modalità vacanza e silenziosa : La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è in evoluzione continua fin dalla sua nascita, e nei prossimi giorni sembra si doterà di almeno tre nuove funzionalità, che gli sviluppatori stanno già messo a disposizione di un ristretto numero di utenti. Dalla cerchia di utenti iscritti al programma di accesso preliminare alle versioni beta di WhatsApp sono infatti trapelate notizie inerenti innanzitutto a una cosiddetta modalità vacanza, ...

Quante novità in arrivo su WhatsApp : Linked Account - modalità silenziosa e modalità vacanza : WhatsApp ha introdotto e sta sviluppando alcune funzionalità decisamente interessanti, per cercare di restare al passo con la concorrenza. L'articolo Quante novità in arrivo su WhatsApp: Linked Account, modalità silenziosa e modalità vacanza proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : in arrivo cambiamenti per i messaggi cancellati : Da quando WhatsApp ha integrato una funzionalità dedicata alla cancellazione dei messaggi inviati, questa opzione è davvero piaciuto agli utenti tanto da necessitare modifiche e miglioramenti per andare incontro alle loro esigenze. Se inizialmente il leggi di più...

Recupero profilo Facebook con aggiornamento WhatsApp : utilissima funzione in arrivo : In programma un aggiornamento WhatsApp destinato a fare la differenza, in quanto segnerà un nuovo punto di raccordo tra l'app di messaggistica e il social network Facebook. Gli utenti in difficoltà con il loro profilo sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg otterranno aiuto proprio dallo strumento di connessione con amici e parenti, in men che non si dica ed ecco spiegato di seguito il perché. Ci risiamo, il ben informato @WABetaInfo ci ...

WhatsApp - nuove funzioni in arrivo per la visualizzazioni di immagini e foto : nuove funzionalità per gli utenti di WhatsApp . Il servizio di ' instant messaging ' più usato al mondo, è pronto per integrare una nuova opzione, partendo dai device con sistema operativo Android 9 Pie. La novità riguarda i contenuti multimediali, le immagini in particolare , che verranno ...

Perché il dark mode su WhatsApp è in arrivo : come dovrebbe apparire e presunta compatibilità : Inutile negare come sia atteso da molto tempo: il dark mode su WhastApp, ossia la modalità notte sull'applicazione di messaggistica, non è poi così lontano dalla sua implementazione. A darcene notizia, come al solito, è il noto leaker @WABetaInfo che ci informa di come gli sviluppatori stiano lavorando proprio a questa feature salva-occhi in questo momento, anche se poi non siamo affatto in grado di conoscere i tempi in cui la novità sarà ...

Bella funzione in arrivo su WhatsApp : repliche a specifici messaggi più comode : Le novità che emergono dalle beta WhatsApp sono molto spesso interessantissime, ed oggi 16 settembre è possibile concentrarsi su una funzione che potrebbe aiutare non poco gli utenti all'interno dei gruppi, nel caso in cui dovesse essere confermato l'aggiornamento per Android e iPhone di cui si parla da alcune ore a questa parte. Dopo aver analizzato le probabili emoji che potremo toccare con mano all'interno dell'app e di tutte quelle di ...

WhatsApp - in arrivo due novità : tema scuro ottimizzato per display OLED e Swipe to Reply : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti è sicuramente WhatsApp con Telegram e Messenger di Facebook comunque di certo in giù in questa speciale classifica. Gli sviluppatori dell'app sono spesso a lavoro per migliorarla, sopratutto perché la tecnologia associata agli smartphone è in continua evoluzione ed è quindi necessario che in generale anche i sistemi di messaggistica istantanea si adattino a questa ...

WhatsApp - in arrivo la possibilità di utilizzarlo anche sul Nokia 8110 : L'ufficializzazione del 10 settembre riguarda la possibilita' di scaricare WhatsApp su dispositivi Jiophone, supportati da KaiOS: potrebbe essere una notizia importante per tutti gli utenti che vorrebbero acquistare il nuovo Nokia 8110 in quanto, essendo KaiOS anche il sistema operativo del nuovo smartphone dell'azienda finlandese, è probabile che WhatsApp a breve sia utilizzabile anche sul nuovo dispositivo. Potrebbe quindi diventare appetito ...

In arrivo WhatsApp sul Nokia 8110 4G? Segnali positivi per il dispositivo : State aspettando di vedere rilasciato WhatsApp per il Nokia 8110 4G, conosciuto anche come 'banana phone'? Desiderio più che lecito, e che presto potrebbe anche venire soddisfatto. Diciamo questo perché l'app di messaggistica istantanea è stata di recente ufficializzata per i dispositivi JioPhone e JioPhone 2, entrambi equipaggiati con lo stesso sistema operativo KaiOS del Nokia 8110 4G (cosa che ci spinge indirettamente a pensare ben presto la ...