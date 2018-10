Weekend di Intenso Maltempo

retemeteoamatori

: RT @wwwmeteoit: In arrivo un #weekend di forte maltempo autunnale - SimonaSr29 : RT @wwwmeteoit: In arrivo un #weekend di forte maltempo autunnale - wwwmeteoit : In arrivo un #weekend di forte maltempo autunnale - patriziarutigl1 : RT @ilmeteoit: #meteo #weekend tanta PIOGGIA e #maltempo intenso al Centro-Nord ecco le previsioni -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Come preannunciato nel precedente articolo, ilvedrà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro paese. La situazione, vedrà una fase di forteautunnale, in grado di produrre scenari potenzialmente critici. Venti meridionali carichi di umidità, verranno indirizzati sul nostro paese da una bassa pressione diretta dal Nord Europa verso la penisola Iberica. Accumuli Precipitativi modello ICON-EU Queste correnti umide, scaricheranno notevoli quantitativi di pioggia. A questo momento in cui redigiamo il seguente articolo, i modelli fisico-matematici stimano accumuli totali fin a 200mm (ossia 200 litri d’acqua in un metro quadrato) entro lunedì. La Situazione Meteo fino a Domenica La giornata di Venerdì, vedrà un aumento della copertura nuvolosa sui settori del Nord Italia e lungo i versanti tirrenici, con anche le prime deboli precipitazioni ...