WEEK-END A TUTTO GAS ALL' AUTODROMO DI MAGIONE

Gardaland Halloween Party – Tutto pronto per l’ultimo WEEKend di Magic Halloween : Gardaland Halloween Party del 31 ottobre apre l’ultimo weekend di Magic Halloween animazione e dj set by RTL 102.5 fino alle 24 special guest Tommy Vee e Luca Onestini E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’evento più tenebroso dell’anno, la notte di Halloween del 31 ottobre, quando in Tutto il mondo si festeggerà la mostruosa ricorrenza a suon di “dolcetto o scherzetto”. A Gardaland la notte delle streghe darà inizio all’ultimo e ...

WEEKend d'autunno ad Amburgo : E infine, imperdibile è una tappa al Miniatur Wunderland , un mondo in miniatura con 13.000 metri di rotaie su cui girano 15.000 vagoni, 3.500 case e ponti, 250.000 alberi e 250.000 figurine in scala

Meteo - WEEKend da bollino nero : burrasche e alluvioni-lampo. Dove colpiranno : Iniziata con piogge battenti, la settimana rischia di concludersi all’insegna della burrasca. Ultimo del mese di ottobre, il weekend in arrivo, spiegano infatti gli esperti de ilMeteo.it, sarà anche quello Dove l’intervallo di sole di mercoledì lascerà il posto a una forte perturbazione atlantica che raggiungerà ben presto l’Italia. Già da venerdì 26 ne avvertiremo i primi effetti, ma sarà proprio nel corso del fine settimana ...

Messico : gli orari del WEEKend in TV - in diretta anche su TV8 : La Formula 1 si sposta a Città del Messico, 19° round del Campionato del Mondo 2018 e possibile scenario della festa per il quinto Titolo mondiale di Lewis Hamilton. Da oggi, giovedì 25 a domenica 28 ottobre, il GP del Messico sarà in diretta su Sky Sport F1 (ch. 207) e anche su TV8 (canale […] L'articolo Messico: gli orari del weekend in TV, in diretta anche su TV8 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

CREAMI WOW Postemobile WEEKend 4 - 99 euro al mese 10 GB : Tariffa super conveniente la nuova CREAMI WOW di Postemobile Non lasciatevi scappare l'offerta il prossimo 27 e 28 ottobre per attivare una tra le tariffe migliori per smartphone.

Catania : “Le Vie dei Tesori” ritorna nel WEEKend - aperti 32 luoghi della città etnea : Ogni nobile famiglia aveva la sua monaca: spesso la fanciulla prendeva il velo per lasciare integra l’eredità di casa per il primogenito o la sorella maggiore. La cerimonia che la voleva “sposa in Cristo” era molto commovente e da quel momento iniziava per la giovane, una vita da reclusa. Uno dei pochissimi svaghi delle religiose era seguire la festa di Sant’Agata. Le monache benedettine di San Giuliano salivano sul loggiato che abbracciava la ...

Forti venti - burrasche e mareggiate in arrivo nel WEEKend. Ecco le zone più esposte : Roma - Già nel corso di venerdì si assisterà ad un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, a causa dell'approfondimento di una profonda depressione che stazionerà almeno fino a lunedì sul Golfo Ligure, dando luogo ad un weekend caratterizzato da venti tesi o Forti che renderanno i mari agitati e potranno anche innescare anche mareggiate sulle coste esposte. VENERDI'. venti in rinforzo da sudovest sui ...

Drastico cambiamento meteo - Intensa perturbazione autunnale in arrivo per il WEEK end : Roma - Giungono ulteriori conferme per un Drastico cambiamento della circolazione a scala sinottica sull'Europa meridionale e sulla nostra Penisola proprio in concomitanza del prossimo fine settimana: il tutto a causa dell'affondo di una vasta saccatura di estrazione artica proveniente dalla Scandinavia e diretta verso l'Europa centro-occidentale. L'anticiclone che interesserà queste zone tra mercoledì e ...

Meteo - cambia di nuovo tutto : WEEKend di maltempo e pericolo di alluvioni-lampo : Sole e temperature miti resisteranno sull'Italia fino a giovedì, poi a causa di una forte perturbazione atlantica il maltempo si impadronirà della Penisola portando precipitazioni intense e persistenti su molte regioni della Penisola con fenomeni che localmente potrebbero creare disagi e danni.Continua a leggere

MotoGP Australia : gli orari del WEEKend in TV : Il Motomondiale arriva a Phillip Island per la penultima tappa extraeuropea in calendario. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il GP d’Australia in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208). Questo il programma di domenica 28 ottobre, giorno in cui scatta l’ora solare: alle 6.00, in onda la gara […] L'articolo MotoGP Australia: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Amazon Vinyl WEEK - la classifica dei dischi più venduti in Italia : La musica gira ancora in vinile, in Italia. Almeno sugli scaffali di Amazon, che in occasione della Amazon Music Vinyl Week , dal 22 al 28 ottobre, , ha svelato i dati sulle vendite dei dischi nel ...

Previsioni Meteo : si risveglia l'Atlantico - intensa perturbazione in Italia nel WEEK-end : intensa perturbazione in arrivo sull'Italia, tanto maltempo da nord a sud nel week-end! Previsioni Meteo / Il caldo e secco vento di Foehn che sta interessando il nord Italia e che sta purtroppo...