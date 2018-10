WE ARE - Terra & Sapori | a L' Altro Villaggio due giornate per valorizzare

“Mediterranea La via di terra” : 100 artisti per lo spettacolo che salva vite in mARE : Un crowdfunding e uno spettacolo ideato da 100 artisti per far continuare la navigazione della Mar Jonio, la nave che vuole salvare vite nel Mediterraneo. La performance Mediterranea La via di terra toccherà nove città italiane. Dal 24 ottobre i protagonisti della cultura leggeranno testi sulla migrazione per ricordarci che salvare chi è in pericolo di vita, significa salvare se stessi.Continua a leggere

Teresa Mannino torna sul palco con il nuovo spettacolo comico “Sento la terra girARE” : A Palermo, lo spettacolo si terrà subito dopo Natale giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, con inizio alle ore 21:30, al Teatro

Messico : l'uragano Willa - definito 'potenzialmente catastrofico' - sta per toccARE terra : Sta per abbattersi sul Messico un altro uragano. Secondo le previsioni, la tempesta sara' una delle più forti mai registrate. l'uragano Willa durante la sua formazione ha to un pattern insolito, poiché cominciando come una tempesta tropicale, ha poi raggiunto la forza 5 in meno di due giorni. Fra poche ore Willa dovrebbe toccare terra, flagellando nuovamente il Messico, gia' devastato da Michael [VIDEO]. Questa stagione degli uragani è stata ...

MotoGp – Marquez pronto ad affrontARE la paura del mARE per un altro titolo : “da solo nel Mediterraneo? Lo fAREi - ma…” : Marc Marquez, il settimo titolo Mondiale e la paura del mare: lo spagnolo pronto a tutto pur di vincere ancora Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp: lo spagnolo della Honda ha trionfato domenica al Gp del Giappone, assicurandosi la vittoria matematica del titolo Mondiale 2018. Grande festa per la Honda, che celebra il settimo titolo di Marquez, il quinto nella categoria regina, proprio nella casa del team, davanti ai boss ...

Alluvione Sicilia - Luigi Di Maio pronto ad atterrARE in Sicilia : Alluvione Sicilia, il Ministro Luigi Di Maio si recherà nel fine settimana in Sicilia Catania – «Oggi ho incontrato i sindaci Siciliani. Abbiamo preso impegni a partire dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili gli edifici pubblici e nel weekend sarò in Sicilia con il capo della Protezione civile per fare stime riguardo ai danni che hanno colpito gli edifici privati». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio fuori ...

Alluvione Capoterra - gli ingegneri a confronto : 'Urge cambiARE strategia' - Sardiniapost.it : 'Bisogna cambiare punto di vista, dobbiamo ricominciare a pensare che la giusta strategia non sia quella degli interventi singoli come nel passato. Non sono inutili, certo ma devono intervenire altri ...

Dall'Inghilterra : offerta shock del principe Mohammad bin Salman per acquistARE il Manchester United : L'acquisto della squadra di Manchester farebbe parte del piano Arabia Saudita 2030, attraverso cui il principe Mohammad bin Salman vorrebbe diversificare l'economia rispetto al mercato del petrolio. ...

Il più grande test nucleARE sottoterra negli Usa da cui nacque Greenpeace : Il 6 novembre 1971 l'Atomic Energy Commission americana testò la più grande esplosione sotterranea di una bomba all'idrogeno in territorio statunitense, nome in codice Cannikin. Lo scoppio avvenne ...

Juventus - dall’Inghilterra : Pogba vuole ritornARE a gennaio - nuovi dettagli… : Paul Pogba, ha nuovamente voglia di Juve. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror”, il centrocampista del Mancheste United avrebbe chiesto tassativamente di esser ceduto a gennaio per poter riabbracciare i colori bianconeri. Un rinforzo immediato in casa Juventus che potrebbe completare un centrocampo già super competitivo in tutti i settori. Pogba rappresenterebbe la […] L'articolo Juventus, ...

Nei prossimi 50 anni si estingueranno così tante specie che la Terra dovrà impiegARE 3 milioni di anni per riprendersi : Il pianeta è costantemente minacciato dalla presenza dell'uomo . Quest'ultimo si è evoluto con il passare dei secoli ed ha colonizzato il mondo, dove è ospite insieme ad altre creature ... anche se non sempre sembra ricordarsene! Tuttavia, oggi il tema della salvaguardia della Terra viene affrontato anche dalla politica globale, anche ...

Rifiuti : M5S - ‘Terra Fuochi’ lombarda continua a seminARE veleni : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La ‘Terra dei Fuochi’ lombarda continua a seminare i suoi veleni. Dopo l’incendio di domenica, che ancora allarma Milano, oggi è stata la volta della scoperta di una nuova discarica abusiva di Rifiuti speciali rinvenuta all'interno di un impianto industriale nel milane

Raiz - così il suo album Neshama lega il nord e il sud del Mediterraneo : “Ho imparato a cantARE in ebraico grazie a mia moglie” : “Sono un napoletano ebreo cresciuto tra rock, global beat e tradizione”. così si presenta Raiz, che ritorna insieme ai Radicanto con Neshama (Area Live / Puglia Sound). Un album che richiama i fedeli alla pace, una pace possibile per ora solo in musica. Un viaggio intimo e mistico in noi stessi, che lega il nord e il sud del Mediterraneo, fondendo la melodia e la lingua napoletana ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei ...

Barcolana - sul campo di regata 2689 barche. C’era anche Mediterranea : “In mARE chi ha bisogno va aiutato” : Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l’edizione 50 della Barcolana di Trieste. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo. Al momento del colpo di cannone che ha sancito la vittoria di Spirit of Portopiccolo sulle rive cittadine c’è stato l’applauso delle oltre 200 mila persone presenti. 2.689 le barche iscritte a questa edizione della regata. “Abbiamo ...

Lodo Guenzi sostiene Mediterranea - come donARE e supportARE la causa : Lodo Guenzi sostiene Mediterranea, la piattaforma di monitoraggio e soccorso attiva nel Mediterraneo centrale. Mediterranea apre il sito con un video che tocca nel profondo: una serie di immagini e poche parole sottolineano i migliaia di morti in mare, uomini e donne ma anche bambini che non raggiungeranno mai la costa. Sebbene abbia molto in comune con le ONG, Mediterranea è un'azione non governativa e si definisce, nell'apposita sezione di ...