Wall Street chiude in rally con i tecnologici - Dj +1 - 6% : New York, 25 ott., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in rally all'indomani di uno dei peggiori sell-off del 2018. A fare da traino sono stati i titoli tecnologici, ieri pesantemente venduti. ...

Borsa : Wall Street apre positiva - Dj +0 - 78% - Nasdaq +1 - 41%

Wall Street verso il rimbalzo : avvio previsto in rialzo : ...5% registrato ad agosto - sottolinea Mauro Masoni, premium client manager Italy di Cmc Markets - L'aggiornamento ci fornirà una buona indicazione dell'andamento della domanda nell'economia degli ...

Borse europee - attesa tensione in avvio dopo tonfo Wall Street. Oggi riunione Bce : attesa un'apertura in territorio negativo per le principali Borse europee, dopo il nuovo forte scivolone registrato a Wall Street. Ieri i listini americani hanno registrato decisi cali, con il Nasdaq ...

Borse in calo in scia al tonfo di Wall Street. Spread stabile : Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno manifestato preoccupazione per i livelli degli ultimi giorni: 'Se si mantiene a questi livelli è un ...

Wall Street crolla - check up Bce all'Italia : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le guasconate di Luigi Di Maio e Matteo Salvini che insistono a sfidare Bruxelles, nonostante gli inviti alla prudenza del premier Giuseppe ...

Tokyo affonda in scia a Wall Street : ... con conseguenze per i bilanci delle grandi aziende americane e i rischi di un r allentamento dell'economia mondiale. Dal fronte macroeconomico, in Giappone i prezzi dei servizi si mostrano in ...

Ecatombe a Wall Street. Sta arrivando l'Orso? : La stagione delle trimestrali da poco iniziata non sta supportando il sentiment a Wall Street, reduce da una sessione in profondo rosso . I principali indici hanno infatti perso tra i 2 e i 4 punti ...

Borsa Shanghai pesante con Wall Street : ANSA, - PECHINO, 25 OTT - L'ondata di vendite di Wall Street contagia i listini cinesi, già pesantemente colpiti dallo scontro commerciale Usa-Cina e dall'indebolimento dello yuan sul dollaro, a ...

Crolla Wall Street - Nasdaq -4 - 4% : seduta peggiore dal 2011. Milano in rosso con banche - spread 322 : Indici europei in ordine sparso dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano scivola nel finale con lo spread. Bene i titoli del lusso, male le banche. Euro sotto 1,14 dollari...

Wall Street crolla - per il Nasdaq seduta peggiore dal 2011 : In un'intervista al Wall Street Journal, Trump si dice 'forse' pentito di aver nominato Powell, definito 'una minaccia' per la crescita dell'economia americana. Sono scontento, molto scontento con la ...

Wall Street in rosso a metà giornata : Dopo un avvio incerto, Wall Street peggiora a metà seduta. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,87%. Sulla stessa linea, lo S&P-500 perde l'1,44%. Crolla il Nasdaq 100 , -2,33%,. A pesare, la ...

Wall Street incerta in avvio : Indeciso il listino USA nei primissimi minuti di contrattazione , con l'indice Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,3%, mentre, al contrario, l' S&P-500 si conferma a 2.738,1 punti, sui livelli ...

Argentina : firma di Wall Street punta sul mercato argentino tra gli emergenti - indizi di fine crisi : ... afferma l'esperto di Wall Street usando una metafora climatica, che non evade ad ogni modo il fatto che "l'economia attraverserà un momento difficile prima di poter godere appieno degli sforzi ...