Volvo S60 - Al volante della nuova generazione

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Viaggiare apre la mente, dice il saggio. E in effetti, per comprendere appieno questa, è necessario uscire dal piccolo giardino italiano e ragionare più in grande: la S60 è una berlina e non avrà mai un motore diesel, due fatti che non la rendono follemente desiderabile, per usare un eufemismo, sul nostro mercato, dove peraltro arriverà soltanto nellautunno del 2019. Ma provate a pensare a livello globale. Negli Usa per esempio, dove labbiamo provata in anteprima, il gasolio è merce rara e quella a tre volumi continua a essere una delle carrozzerie più apprezzate. Ed è così anche in Cina, tanto per citare un altro mercato strategico per la casa di Göteborg e non solo.Made in Usa.ha quindi deciso di costruire la S60 proprio negli Stati Uniti (a Charleston, in South Carolina), nel primo stabilimento americanosua storia inaugurato pochi mesi fa, e di puntare ...