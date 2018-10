Volt | «Di Maio? Ci hai dimenticati»

vanityfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Circa 700 mila persone per le strade di Londra: quelli che non vogliono uscire dall’Europa e a cui non basta un «buon accordo» sulla Brexit. Tra loro, anche un gruppo di millennial che, proprio per la scelta del Regno Unito di «separarsi», hanno deciso di fare qualcosa. E hanno fondato, un partito paneuropeo di cui, in vista delle Europee del prossimo maggio, sentirete sempre più parlare. Li abbiamo incontrati a Milano, in un locale hipster del quartiere Isola, durante una loro classica riunione convocata via WhatsApp. Ci sono lampadine appese ovunque, bottiglie di vino come soprammobili e tavoli di legno. Non ci siamo mai visti ma li riconosco facilmente. Sono sette giovani e sette computer portatili aperti, con dietro il simbolo viola del loro partito,, come l’unità di misura del potenziale elettrico, che trafficano tra fogli, smartphone e cappuccini. «Ciao, che ...