Volo per trasporto sanitario d’urgenza con un C130J dell’Aeronautica Militare

Desirée Mariottini - tre fermi per stupro e omicidio Volontario : indagini proseguono per trovare il quarto uomo : L’orrore che si ipotizzava è diventato una certezza. Desirée Mariottini è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. A confermarlo sono le indagini condotte dal personale della Squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo. Gli investigatori, dopo una luga notte di interrogatori e audizioni, hanno fermato prima due uomini. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, senegalesi senza permesso di ...

Ubriaca in Volo aggredisce due hostess - atterraggio d’emergenza e disagi per 200 passeggeri : Una donna inglese di 43 anni è finita a processo dopo un episodio accaduto lo scorso settembre. A bordo di un aereo in partenza dall'Inghilterra e diretto negli Stati Uniti, la passeggera visibilmente Ubriaca è arrivata ad aggredire delle assistenti di volo e costringere il pilota a tornare indietro per farla arrestare.Continua a leggere

La nuova vita di Roberto Formigoni : "Faccio Volontariato e prendo i mezzi pubblici. E la gente mi ferma ancora per strada" : La condanna a quasi 8 anni inflittagli in appello, i beni e la pensione sequestrati, la fine del suo ventennio da 'Celeste'. Roberto Formigoni si confessa al Giornale, e la sua nuova vita è ben lontana da quella del politico di professione:"Oggi faccio sei-sette chilometri al giorno a piedi. E prendo i mezzi pubblici, anche all'ora di punta. Non ho più la segretaria e l'autista. Ma la mia non è la giornata di un pensionato ...

Generali - Del Vecchio dichiara apertamente Volontà di salire : Milano, 24 ott., askanews, - Dopo mesi e mesi di shopping a suon di piccole quote per volta, Leonardo Del Vecchio dichiara ora apertamente la volontà di salire 'in maniera consistente' nel capitale di ...

Cortona - migranti Volontari per la cura del territorio. Il sindaco : 'Esperienza emozionante' : Un percorso strutturato, capace di conciliare le esigenze di riconoscimento delle competenze con il bisogno di consolidarle e acquisirne di ulteriori, per sostenere l'ingresso nel mondo del lavoro, ...

Dramma in Volo : rapper precipita da un aereo : Un cantante rap di 34 anni, Jon James, ha perso la vita dopo essersi schiantato a terra. L'incidente è avvenuto durante le...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Marta Bassino per la definitiva consacrazione. Al taVolo delle grandi per giocarsi il podio in ogni gara : Se la nazionale italiana femminile di sci alpino ha perso per infortunio per diversi mesi la sua gemma più preziosa, Sofia Goggia, di frecce all’arco ne rimangono parecchie. Una molto interessante in questo 2019 sarà, senza alcun dubbio, Marta Bassino. La 22enne di Borgo San Dalmazzo è pronta per dimostrare di essere pronta. Non tanto pronta per gareggiare in Coppa del Mondo, ci mancherebbe, questo lo ha già fatto vedere, centrando anche ...

L’incredibile Volo radente dell’aereo da combattimento : il jet ucraino sfiora le persone sulla pista [VIDEO] : Un filmato immortala la spettacolare e pericolosa manovra di un jet da combattimento effettuata su una pista militare ucraina Un incredibile video apparso in rete mostra la spettacolare, quanto pericolosissima manovra di un aereo da combattimento effettuata su una pista militare ucraina non meglio identificata. Nel filmato di vede il jet sfiorare la pista di atterraggio mentre alcuni militari vengono colti di sorpresa dal passaggio ...

Drone per trasporto sangue - ENAC avvia verifiche su regolarità del Volo : Ieri, 21 ottobre 2018, a Pontedera, Pisa, è avvenuto per la prima volta in Italia un trasporto in via sperimentale di sangue per trasfusioni con il Drone di della società ABzero . A tal proposito l'...

Icardi - bufera su Wanda Nara per il video dei figli : "Noi vogliamo la fi... a Volontà" : Il derby è dell' Inter grazie al gol di Mauro Icardi e in molti si sono concentrati su quel bacio appassionato con Wanda Nara. 'L'amore trionfa', ha condiviso in una foto la showgirl su Instagram, ma ...

Conte : tornare a G8 - Putin al taVolo per risolvere problemi : Roma, 22 ott., askanews, - 'La Russia è importante player per tutte le crisi internazionali, ed è evidente che dovendo fare politica internazionale, volendo prestare attenzione non solo al proprio orto, bisogna assolutamente auspicare un dialogo con la Russia. L'ho detto subito al G7, e bisogna muoversi per arrivare a un ...