Volley | un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Sara Anzanello

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La Federha predisposto che venga osservato undisuin occasione delle partite in programma nel weekend del 27-28 ottobre. La pronta decisione è stata presa per onorare la memoria dionessa del Mondo 2002 che è scomparsa oggi a soli 38 anni dopo aver lottato a lungo in seguito all'epatite contratta nel 2013 e al trapianto di fegato. Una scelta venuta dal cuore perla compianta centrale che ha regalato tante emozioni in campo e che era così amata dai pallavolisti del circuito. Nel fine settimana sono in programma la terza giornata di SuperLega e la prima della Serie A1 femminile ma ildiverrà osservato anche suidelle categorie inferiori.