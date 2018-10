Volley | Sara Anzanello muore a 38anni | Zaia  giorno triste per lo sport

agi

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sara Anzanello, campionessa di, non ce l’ha fatta a vincere l’ennesima battaglia che la vita le ha messo davanti. A 38 anni è morta una delle atlete più rappresentative della pallavolo italiana. "E' undavveroper loveneto e nazionale: l'addio a Sara è dolorosissimo innanzi tutto per i suoi familiari e per le persone a lei piu' vicine, ma la prematura scomparsa di questa atleta brava e forte colpisce tutti noi. Come comunità trevigiana ci stringiamo nel ricordo commosso a questa donna straordinaria, costretta a un calvario sanitario affrontato con il coraggio e la testardaggine che aveva dimostrato nei campi di gioco" ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato la protagonista dell'oro Mondiale dell'Italia nel 2002, ...