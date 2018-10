Volley in lutto | Sara Anzanello ci ha lasciati Una Campionessa del Mondo ci lascia a 38

oasport

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Una triste notizia scuote ildella pallavolo:è purtroppo deceduta a soli 38 anni. L’ex giocatrice aveva sofferto di una grave epatite nel 2013 e si era poi sottoposta a un trapianto di fegato, ha lottato fino all’ultimo come una leonessa, proprio come ci aveva abituato a fare in campo nella sua gloriosa carriera. Oggi il triste annuncio che speravamo di non dover mai dare. La centrale di San Donà di Piave, che vanta ben 278 presenze in Nazionale, è stata una delle magnifiche azzurre che conquistarono il Mondiale nel 2002 e poi alzò al cielo anche le Coppe deldel 2007 e 2011 (indelebili le foto festanti con Leo Lo Bianco). La veneta, che in carriera ha vestito le maglie di AGIL, Villa Cortese e Azerrail Baku ha vinto anche tre scudetti. Oggi ciuna grande donna e non solo una delle migliori giocatrici degli ultimi venti anni. Alla famiglia ...