Volley | Gioca Volley S3 in Sicurezza | Papi e Lucchetta inseme a Genova

Volley femminile - intervista a Davide Mazzanti : “Le giocatrici al centro del progetto. Ora c’è la fila per la Nazionale. Per Tokyo 2020 dovremo sudare” : ESCLUSIVA OA SPORT – Piano piano, tra una foto per strada a un autografo al barista, Davide Mazzanti come le sue magnifiche ragazze del Volley si sta rendendo conto di ciò che è accaduto in Italia durante la cavalcata mondiale in Giappone. Un fiume di nuovi seguaci del Volley donne, di fans sfegatati di Egonu e compagne conquistati a suon di attacchi vincenti, di difese mirabolanti, di vittorie e prestazioni incredibili per una squadra il ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 13 squadre. Novara e Conegliano favorite : Nel weekend del 27-28 ottobre scatterà la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il massimo campionato italiano sta per incominciare, 13 squadre ai blocchi di partenza pronte a darsi battaglia. Novara e Conegliano favorite per la corsa verso lo scudetto, Scandicci ha le carte in regola per provarci. In palio 8 posti per i playoff, l’ultima retrocederà in Serie A2 insieme al Club Italia che l’anno prossimo ritornerà in cadetteria. Di ...

Volley femminile - Marco Bonitta : “Paola Egonu straordinaria nella semifinale contro la Cina. Giocatrici così ti fanno vincere” : Nei giorni in Giappone che hanno avuto per protagoniste le ragazze italiane del Volley nei Mondiali 2018, i paragoni con la formazione allenata da Marco Bonitta nel 2002 si sono sprecati. Quella squadra, guidata da Elisa Togut (opposto) e dall’eccezionale Leo Lo Bianco in regia, seppe realizzare l’impresa di vincere una rassegna iridata, scrivendo una pagina di storia. La compagine di Davide Mazzanti c’è andata molto vicina, ...

Caso Uliveto : dalla pubblicità dedicata al Volley spariscono le giocatrici di colore - l'azienda replica : 'Una casualità' : Volevano ringraziare le azzurre per aver conquistato l'argento ai Mondiali di volley dedicando addirittura alle giocatrici una pubblicità. "Grazie! Una grande avventura vissuta insieme", queste le ...

Finale mondiale Volley - le azzurre in campo contro la Serbia per giocarsi l'oro : "Sognare, adesso, è ancora più lecito": parole di Davide Mazzanti, il ct che sta pilotando le fantastiche azzurre del volley verso il tetto del mondo. Trascinate da una strepitosa Paola Egonu (45 punti il suo score) le azzurre adesso si giocano tutto contro la Serbia.Mentre il match più importante è ancora in corso, è già stato definito il terzo gradino del podio. La Cina ha conquistato la medaglia di ...

Italia-Serbia - Finale Mondiali Volley femminile 2018 : oggi si gioca a pranzo! Programma - orario d'inizio e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Italia-Serbia - Finale Mondiali Volley femminile 2018 : oggi si gioca a pranzo! Programma - orario d’inizio e tv : Pranzo con la pallavolo, l’Italia si riunisce a tavola davanti al televisore ed è pronta per sostenere la Nazionale che affronterà la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. oggi sabato 20 ottobre si disputa l’atto conclusivo della rassegna iridata, a Yokohama (Giappone) le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse d’Europa in un incontro davvero da urlo che mette il palio il titolo: chi riuscirà a ...

Dove vedere Italia-Serbia - finale Mondiale Volley 2018 : quando si gioca - a che ora : quando si giocherà la finale dei Mondiali di Volley femminile tra Italia e Serbia? Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo iridato giapponese, con le ragazze terribili di Mazzanti che sognano uno storico bis dopo quello di 16 anni fa. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalle ragazze serbe già incrociate nella Final Six, per quella che è stata l'unica sconfitta delle nostre portacolori.Continua a leggere

Finale Italia Serbia / Mondiali Volley femminili : quando si gioca e le protagoniste : Finale Italia Serbia: ecco quando si gioca la partita valida per l'oro ai Mondiali di volley femminile 2018 in Giappone. Conosciamo le protagoniste azzurre guidate dal ct Mazzanti.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Italia-Cina - le azzurre del Volley si giocano la finale dei Mondiali : L'Italia del volley vede la finale dei Mondiali. Nella partita contro la Cina, le azzurre hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-18. In evidenza Egonu, con 6 punti, Sylla 5, Danesi e Bosetti 4.L'Italia va a caccia di un posto in finale nel Mondiale giapponese che finora l'ha vista protagonista assoluta con un percorso di 10 vittorie e una sola sconfitta, ininfluente, contro la Serbia. Il match contro la Cina non è scontato, visto ...

Volley – Maison Messori veste i giocatori di Modena : Modena Volley ha scelto la Maison Messori come partner fashion ufficiale per la stagione 2018/2019 Gianmarco Messori – Ceo e direttore creativo della Maison – ha disegnato la divisa della squadra, indossata lo scorso 4 ottobre nel Tempio del Volley dal coach Velasco, dal vice Cantagalli e dal DG Sartoretti. La stessa divisa sarà realizzata anche per i medici che scenderanno in campo con abito blu in tessuto Loropiana e camicia ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu e Tijana Boskovic. In palio la palma di miglior giocatrice del Pianeta : Sono le opposte più forte degli ultimi anni, le due bomber in grado di cambiare le sorti delle partite che giocano e di trascinare le proprie formazioni, sono due delle migliori interpreti del gioco offensivo nel panorama della pallavolo contemporanea e ora vogliono giganteggiare ai Mondiali 2018 di Volley femminile: Paola Egonu da Cittadella e Tijana Boskovic da Trebigne, separate da appena un anno e mezzo (classe 1998 l’azzurra, classe ...

