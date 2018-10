Volley | addio a Sara Anzanello | ex campionessa del mondo

Volley - l'addio di Francesca Piccinini dopo 25 anni sul parquet : "A fine stagione lascio" : Alla soglia dei quaranta la "divina" della pallavolo italiana, ora stella della Igor Novara, annuncia la prossima conclusione della sua lunga carriera

Mondiali Volley 2018 – Zaytsev e l’addio di Juantorena : “fa sempre queste sparate - siete voi che non dovete fargli queste domande” : Zaytsev, l’addio di Juantorena e l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018: le parole dello Zar dopo la sfida con la Polonia Italia out dai Mondiali di Volley 2018 già al primo set della sfida di ieri sera contro la Polonia. Gli azzurri nulla hanno potuto contro la loro tosta avversaria, che li ha messi in difficoltà sin dal primo minuto di gioco, eliminandoli dalla rassegna iridata. Ivan ...

Mondiali Volley 2018 – Juantorena medita l’addio alla maglia azzurra : le parole dello schiacciatore italiano : Osmany Juantorena pensa all’addio alla maglia azzurra: le parole dello schiacciatore cubano dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018 Una serata amara e deludente, quella di ieri per la Nazionale italiana di pallavolo maschile e tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio al Mondiale già al primo set, perso contro la Polonia. Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata, le cui ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...

Volley - Osmany Juantorena : “Credo sia stata la mia ultima partita con l’Italia”. Pantera verso l’addio - Zaytsev si augura di no : Niente da fare. L’Italia ieri si è fermata di fronte ai primi veri ostacoli che si è trovata sul proprio cammino ai Mondiali 2018 di Volley maschile: Serbia e Polonia ci hanno inflitto due pesantissime lezioni di pallavolo, superiori in ogni fondamentale e non dando respiro alla formazione nostrana, discontinua e non in grado di cambiare marcia anche da un punto di vista mentale. Così fa male ed è chiaro che gli spunti di riflessione per ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia eliminata - azzurri surclassati dalla Polonia nel primo set. Addio sogni di rimonta : ... la nostra Nazionale doveva battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi ma il sogno si è spento subito al termine del primo set: i Campioni del Mondo si sono imposti per 25-...