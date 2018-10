Volkswagen T-Cross | la baby suv tedesca è pronta al debutto – FOTO

Volkswagen T-Cross - svelato il Suv piccolo che mancava : Ecco perché, entro la metà della prossima decade, il marchio offrirà nel mondo ben 30 modelli a ruote alte. CBALNEXTA Una promessa che arriva insieme alla presentazione, questa sera ad Amsterdam, ...

Volkswagen T-Cross - Arriva la più piccola delle Suv tedesche : Moriremo tutti B-Suvvisti. Non stiamo a raccontarcela: con larrivo della Volkswagen nel segmento, davvero, adesso non manca più nessuno alla festa fuori controllo delle crossoverine. La più grande Casa automobilistica europea, ultima solo in ordine di tempo, ha presentato la T-Cross, la sua proposta per addentrarsi in questa regione del mercato che sembra non conoscere battute darresto al suo processo di espansione: questo, almeno, è quanto ...

Volkswagen T-Cross - Segui con noi il reveal dalle ore 19 - LIVE : L'attesa è ormai finita: questa sera alle 19.00 la Volkswagen svelerà ad Amsterdam la più piccola delle sue Suv, la T-Cross. Dopo innumerevoli teaser, avvistamenti e foto spia ufficiali, la quinta sport utility europea della Casa di Wolfsburg farà il proprio ingresso in società, per poi debuttare sul mercato a gennaio. Entry level. La T-Cross avrà dimensioni particolarmente compatte, basandosi sulla stessa piattaforma modulare Mqb A0 della ...

Volkswagen T-Cross : nuovi e succulenti dettagli sull’inedito ed atteso SUV compatto [VIDEO] : Un inedito filmato ufficiale ci svela alcuni inediti dettagli che caratterizzeranno il futuro SUV T-Cross Volkswagen intende rendere più breve il periodo che precede l’imminente presentazione del nuovo SUV compatto T-Cross diramando un inedito video ufficiale e fornendo le prime informazioni di questo attesissimo moedllo. Con questa vettura, Volkswagen ampia la gamma di SUV e crossover con un nuovo modello d’ingresso: T-Cross, T-Roc, ...

Volkswagen T-Roc - la prova di GQ del crossover Suv di Wolfsburg : Dieci anni fa un’auto come la T-Roc non sarebbe mai esistita, se proprio in quell’epoca un’auto giapponese dal nome quasi impronunciabile non avesse rivoluzionato per sempre le regole del segmento C, quello della Golf, tanto per rimanere in zona Wolfsburg. Era nato il crossover compatto, un concetto di vettura che ha fatto breccia nel cuore degli europei e che ha costretto tutte le Case automobilistiche a rivedere i propri ...