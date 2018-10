Volkswagen T-Cross - Arriva la più piccola delle Suv tedesche

Volkswagen T-Roc - la prova di GQ del crossover Suv di Wolfsburg : Dieci anni fa un’auto come la T-Roc non sarebbe mai esistita, se proprio in quell’epoca un’auto giapponese dal nome quasi impronunciabile non avesse rivoluzionato per sempre le regole del segmento C, quello della Golf, tanto per rimanere in zona Wolfsburg. Era nato il crossover compatto, un concetto di vettura che ha fatto breccia nel cuore degli europei e che ha costretto tutte le Case automobilistiche a rivedere i propri ...