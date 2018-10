Volkswagen - Nel 2025 un' auto su due sarà una Suv

Via alla produzione di SEAT Tarraco nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg : Per la prima volta in 20 anni il principale stabilimento del gruppo Volkswagen produce un modello di un'altra marca del...

Psa Opel supera Volkswagen nelle vendite a settembre in Europa : Crolla del 23% il mercato europeo dell'auto a settembre, evento dovuto all'omologazione Wltp che impone alle case automobilistiche di mettere in vendita solo le vetture in regola con la nuova normativa. Nel panorama dei grossi costruttori europei c'è chi si è fatto trovare impreparato e chi ha reagito meglio, così l'abituale classifica appare stravolta. Il Gruppo Volkswagen a settembre ha perso ben il -48% delle vendite rispetto a settembre ...

Accordo Volkswagen e Microsoft per servizi connessi nelle auto - : Insieme reinventeremo l'esperienza di guida per le persone di tutto il mondo". Dal 2020, ogni anno più di 5 milioni di nuove Volkswagen saranno completamente connesse e faranno parte dell'Internet of ...

La Volkswagen manda in pensione il Maggiolino. Stop nel 2019 : Il Maggiolino esce definitivamente di scena. La produzione dell'emblematico Beetle nell'impianto di Puebla, in Messico, l'unico nel mondo rimasto a produrrlo, si fermerà nel luglio 2019. Un'uscita in grande stile che sarà celebrata con prodotti serie speciali: Final Edition SE e Final Edizione SEL. "Stiamo diventando una casa ...

