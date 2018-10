VIP Il film di Vanzina con una domanda sulle persone davvero importanti

Grande Fratello VIP - il bagno di Giulia Salemi e Giulia Provvedi : come un film osè - la regia impazzisce : Il momento del bagno nella vasca al Grande Fratello Vip è uno dei momenti clou della giornata, per gli inquilini ma soprattutto per la regia. Quando in acqua ci finiscono le concorrenti, infatti, le ...