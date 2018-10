Violenza sulle donne | pronto il ddl ‘codice rosso’ Hunziker e Bongiorno | “Ora

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La polizia giudiziaria dovrà prendere immediatamente in carico le denunce pere minaccia presentate dallee comunicare la notizia di reato al pm, il quale entro tre giorni dovrà sentire la presunta vittima e scatteranno poi indagini immediate. Questi in sintesi i contenuti di una nuova legge che introduce una procedura di “Codice rosso” sullacontro le. Il disegno di legge è stato presentato oggi al Ministero della Giustizia in una conferenza stampa dal guardasigilli Alfonso Bonafede, dal ministro della Pubblica Amministrazione Giuliae da Michelle, che insieme aè da anni attiva sul fronte della tutela delle. Il ddl sarà portato la prossima settimana in Consiglio dei Ministri. L'articoloil ddl ‘codice rosso’.: “Ora approvazione in tempi ...