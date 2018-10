Violenza sulle donne | la Regione Piemonte rieduca 280 uomini

Violenza sulle donne. Ecco il 'Codice rosso' priorità assoluta in caso di pericolo : Codice rosso, come le scarpette rosse che ricordano le donne uccise da mariti, compagni, da chi diceva di amarle. Il testo del disegno di legge sarà portato la prossima settimana in Consiglio dei ...

Alfonso Bonafede : "Codice rosso per Violenza sulle donne"/ Ministro Giustizia : "Procedimenti più snelli" : Alfonso Bonafede: "Codice rosso per violenza sulle donne". Il Ministro della Giustizia raccoglie la proposta di Doppia Difesa: "Procedimenti più snelli"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Violenza sulle donne - pronto il ddl ‘codice rosso’. Hunziker e Bongiorno : “Ora approvazione in tempi rapidi” : La polizia giudiziaria dovrà prendere immediatamente in carico le denunce per Violenza e minaccia presentate dalle donne e comunicare la notizia di reato al pm, il quale entro tre giorni dovrà sentire la presunta vittima e scatteranno poi indagini immediate. Questi in sintesi i contenuti di una nuova legge che introduce una procedura di “Codice rosso” sulla Violenza contro le donne. Il disegno di legge è stato presentato oggi al ...

La bambina alla maestra : 'Papà mi tocca'. L'uomo indagato per Violenza sulle quattro figlie : Presunti abusi sessuali del padre sulle figlie. E' una storia triste avvenuta ad Avezzano, L'Aquila,. Un uomo di mezza età è indagato con l'accusa di violenza sessuale sulle figlie minori. Il Pm Lara ...

Il Lions Loano Doria contro la Violenza sulle donne : Spesso, come dimostrano i fatti di cronaca quasi quotidianamente riportati da giornali e televisioni, tra le vittime ci sono ragazze giovani o giovanissime, abusate fisicamente e psicologicamente da ...

Angelica e le altre - un anello contro la Violenza sulle donne : De l’annel c’ha nel dito si ramenta/che può salvarla. Recitava così Ariosto nell’Orlando Furioso senza immaginare (forse) che Angelica, la sua protagonista femminile in continua fuga dai suoi ammiratori e con il potere di sparire grazie a un anello, sarebbe diventata parecchio tempo dopo, uno dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne. Nasce così Angelicaelealtre, il progetto ideato da Eleonora Costa e Alessandra Fichera che ...

Femminicidio - ok Senato a commissione d'inchiesta/ Ultime notizie - "lotta più efficace a Violenza sulle donne" : Femminicidio, ok Senato a commissione d'inchiesta. Ultime notizie, la relatrice Gelsomina Silvia Vono: "lotta più efficace e capillare a violenza sulle donne"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Violenza sulle donne - guerra senza fine : almeno una su tre ne è vittima nella sua vita : Più di un miliardo di donne in tutto il mondo ha subito una Violenza nel corso della sua esistenza. Che sia molestia, stupro, discriminazione di genere o salariale, o ancora femminicidio, si tratta di un fenomeno grave e trasversale a tutti i paesi e a tutte le classi sociali, oltre che tra le violazioni più diffuse dei diritti umani. Contrastare e mettere fine a questa vera e propria guerra, però, si può: ecco come.Continua a leggere

Miriam Leone indignata su Instagram : messaggio contro la Violenza sulle donne : Miriam Leone si indigna su Instagram, lanciando un messaggio contro la violenza sulle donne e condividendo con i follower un episodio che le è accaduto. L’ex Miss Italia ha svelato di essere rimasta sconvolta dopo che un uomo che stimava ha affermato che le donne che si mostrano troppo, postando foto sexy oppure indossando abiti che esaltano la loro femminilità, non dovrebbero lamentarsi se poi vengono violentate. Una frase maschilista e ...

Massacrata dal fidanzato. Ancora un caso di Violenza sulle donne : «Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l’ha cancellata senza il mio permesso. Mi ha detto che le donne con i fidanzati non potevano avere foto che mostravano il loro seno, così ora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile di ribellarsi e troncarla prima che sia troppo tardi».Picchiata dal fidanzato per aver mostrato una scollatura sui social. Melissa Gentz, una studentessa della ...

Marsala - Violenza bestiale per un posto auto sulle strisce blu. Grave un uomo : violenza bestiale per un posto auto sulle strisce blu. E' accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 18.15, a Marsala, in via Stefano Bilardello. Qui, un automobilista , G.L., di 28 anni, imprenditore ...

La Violenza sulle donne raccontata dagli uomini : “Dietro ogni schiaffo c’è la paura di perderla” : La battaglia culturale contro il femminicidio e la violenza di genere ha prodotto dei risultati: oggi molti uomini maltrattanti hanno raggiunto la consapevolezza del loro problema. E chiedono aiuto a strutture specifiche. "Perché dietro la violenza c'è sempre un'emozione incompresa che va canalizzata".Continua a leggere

Violenza sulle donne. App per facilitare contatto con i centri antiviolenza : Un’app per facilitare il contatto fra le donne vittime di Violenza e i centri antiViolenza. La presenterà a breve l’assessore