Video Barcellona Inter 2-0 | highlights e gol della partita Champions League gruppo B

Video Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba , un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Gol Dzeko - Roma galattica : 29 passaggi consecutivi contro il CSKA - è una prodezza in stile Barcellona [Video] : GOL Dzeko – Si sta giocando la gara di Champions League valida per la fase a gironi, in campo la Roma di Eusebio Di Francesco contro il CSKA. Grande tensione prima del match per il crollo della scala della metro Repubblica, coinvolti i tifosi del CSKA. Poi le due squadre sono scese in campo in una partita che sta regalando emozioni e colpi di scena. Dominio della Roma che si trova in doppio vantaggio grazie al ritrovato Edin Dzeko, ...