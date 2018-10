VIDEO Barcellona-Inter 2-0 | Highlights Champions League | gol e sintesi Rafinha e Jordi

oasport

: 1' - Si parte! Al Camp Nou di Barcellona inizia #BarcellonaInter, terza giornata del Gruppo B di @ChampionsLeague… - Inter : 1' - Si parte! Al Camp Nou di Barcellona inizia #BarcellonaInter, terza giornata del Gruppo B di @ChampionsLeague… - zazzatweet : Il nuovo stadio da 105mila del Barcellona sarà così. - DiMarzio : VIDEO ?? | 'Barriera... epic'. #Brozovic: scivolata e salvataggio, così ? #BarcellonaInter #UCL -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’è stata sconfitta dalper 2-0 nel match valido per la terza giornata della2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol diAlba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito icon glie i gold i2-0. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DIGLIE I GOL DI2-0 GOL(1-0): If you just see the replay you might miss thatwon this ball in midfield and carried it forward. Great pass by Suarez though, he can really deliver some high quality pic.twitter.com/rHuTRbA6sI — Luis Mazariegos (@luism8989) October 24, 2018 GOLALBA ...