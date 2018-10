Vibo Valentia Omicidio Ripepi | fermati il figlio e il cognato Giuseppe Carnovale

Vibo Valentia - omicidio Ripepi : 2 fermi : 5.50 Si è costituito ai Carabinieri di Vibo Valentia l'esecutore materiale dell'omicidio di Massimo Ripepi avvenuto il 21 ottobre nel centro storico di Piscopio, nel Comune di Vibo Valentia. Accompagnato dal proprio legale l'uomo ex cognato della vittima, si è assunto le proprie responsabilità e al termine dell'interrogatorio è stato posto in stato di fermo.Stesso provvedimento nei confronti del figlio maggiore della vittima, che avrebbe ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Vibo Valentia vince la maratona a Siena : Una vera e propria maratona è andata in scena al PalaEstra dove si è disputato il posticipo valido per la seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vibo Valentia ha sconfitto Siena con un pirotecnico 3-2 (30-32; 25-23; 32-30; 18-25; 15-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato, ottenendo due punti fondamentali in ottica salvezza mentre i neopromossi padroni di casa sono ancora a ...

Vibo Valentia in lacrime. Morto il giovane barman Domenico Primerano : Un altro angelo volato via troppo presto a soli 22 anni. Domenico Primerano non ce l’ha fatta. Il giovane barman

Vibo Valentia. Agguato a Piscopio : morto Massimo Ripepi : Agguato a Vibo Valentia. I sicari sono entrati in azione nella frazione Piscopio nei pressi degli uffici dell’ex Comune in

Ucciso un 42enne a Vibo Valentia : ANSA, - Vibo Valentia, 21 OTT - Un uomo, M. R., di 42 anni, è stato Ucciso a colpi d'arma da fuoco a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono ...

Vibo Valentia - scampa al tentato omicidio da parte del figlio. Ucciso in un agguato : Il ragazzo, sedicenne, afferma di avergli sparato a causa dei maltrattamenti subiti da lui e da sua madre

San Bruno/ Santo del giorno - il 6 ottobre si celebra l'uomo molto amato a Serra in provincia di Vibo Valentia : Il 6 ottobre si celebra San Bruno, Santo del giorno: l'uomo molto amato a Serra in provincia di Vibo Valentia dove si trova il Santuario di Santa Maria del Bosco.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:16:00 GMT)

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione drammatica in provincia di Vibo Valentia - è un disastro [FOTO] : 1/11 ...

Calabria : alluvioni e crolli tra Catanzaro e Vibo Valentia. Intere aree collassate [FOTO] : La furia del maltempo sulla Calabria. Oltre 300 mm tra Vibonese e catanzarese. Interi tratti collassati. Un vero e proprio flagello della natura si sta abbattendo sulla Calabria, in particolar modo...

Donna 40enne sequestrata e massacrata dal compagno : arrestato/ Vibo Valentia - non voleva i suoi figli in casa : sequestrata e massacrata dal compagno: arrestato insieme ai fratelli che si sono resi complici. L'inaudita storia di violenza contro una 40enne a Vibo Valentia.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Vibo Valentia. Armido Cario ospite del Festival Leggere&Scrivere il 4 ottobre : Il Festival “Leggere&Scrivere”, in programma fino al 6 ottobre, è una delle kermesse culturali più autorevoli del panorama italiano. Protagonisti

Vibo Valentia - non vuole a casa i figli della compagna : la sequestra e picchia per ore : Tre fratelli sono stati arrestati tra Vibo Valentia e Bologna con le accuse di sequestro di persona, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Avrebbero portato in un magazzino, legato e picchiato brutalmente la compagna del maggiore dei tre fratelli. Il movente da ricondurre alla contrarietà della famiglia dell’uomo ad avere in casa i figli della vittima.Continua a leggere

Vibo Valentia - sequestrata dal compagno e picchiata per 17 ore : Provvedimento cautelare nei confronti di tre indagati per aver sequestrato una 40enne e per averla contestualmente percossa ripetutamente per oltre 17 ore con calci, pugni e bastoni. Tutto è partito ...

Vibo Valentia - sequestro 40enne : arresti : 7.10 I Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno fatto luce sugli autori del sequestro della 40enne di Vibo Valentia, rapita e picchiata lo scorso 22 settembre. I militari stanno eseguendo 3 provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Gli indagati dovranno rispondere di sequestro di persona e lesioni.