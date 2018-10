Via libera del Cdm al decreto Concretezza | lotta ai furbetti con il controllo delle

Milano : da domani Via libera ai veicoli diesel euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 microgrammi. Per questo da domani, venerdì 26 ottobre, saranno disatt

Smog : Milano - da domani Via libera a circolazione diesel euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Da domani, venerdì 26 ottobre, a Milano saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle Regioni del bacino padano e i veicoli privati diesel euro 4 potranno riprendere a circolare. Lo comunica il Comune di Milano. Le centraline di Arp

Dl Genova - arriva il Via libera sui conti : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge

Voto di scambio - Via libera del Senato/ Lega - M5s e FdI a favore : “passo fondamentale nella lotta alla mafia” : Voto di scambio: via libera dal Senato, votano a favore Lega, M5s e Fratelli d'Italia. "Passo avanti fondamentale nella lotta contro la Mafia": ‘vince‘ il Governo Conte(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Tap - il sindaco di Melendugno chiede al ministero la revoca del Via libera ai lavori in mare : Richiesta formale di Potì: "A differenza di quanto lo stesso ministero ritenga, non possono certo definirsi temporanee le opere da realizzare"

Legittima difesa - Via libera al Senato : Il Senato ha approvato con 195 voti a favore, 52 contrari e un astenuto, il ddl sulla Legittima difesa , che ora passa all'esame della Camera. Tra i cardini della legge l' articolo 1 , che modifica l'...

Legittima difesa - Via libera del Senato Ora passa alla Camera. Sì da Forza Italia : Con la nuova modifica dell’art. 52 del Codice penale, voluta dalla maggioranza giallo-verde, la magistratura avrà meno paletti per chiedere l’archiviazione del fascicolo

Senato - la legittima difesa è sempre riconosciuta Via libera agli articoli - atteso il voto finale : Avanti a marce forzate. L'articolo 1 del disegno di legge sulla legittima difesa - uno dei provvedimenti bandiera della Lega - è stato approvato dall'aula del Senato . Ed è uno dei cardini del ...

Legittima difesa - Via libera del Senato ai primi articoli : non punibile se grave turbamento : Votazione in corso al Senato sul disegno di legge di riforma della Legittima difesa. L'aula di Palazzo Madama ha votato a larghissima maggioranza, 245 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti...

Legittima difesa - Via libera in Senato all articolo 1 è sempre proporzionata all offesa : Avanti a marce forzate. L'articolo 1 del disegno di legge sulla Legittima difesa - uno dei provvedimenti bandiera della Lega - è stato approvato dall'aula del Senato. Ed è uno dei cardini del ...

Roma : rinViata per allerta meteo #Vialibera prevista domenica : Roma – “Si comunica che l’iniziativa #Vialibera programmata per domenica 28 ottobre e’ stata annullata e rinviata a data da definirsi per il maltempo previsto per il fine settimana”. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. L'articolo Roma: rinviata per allerta meteo #Vialibera prevista domenica proviene da RomaDailyNews.

Voto di scambio - Via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. La sinistra e Libera : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Voto di scambio - Via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. Opposizioni : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Atalanta - dal Comune Via libera per lo stadio : impianto pronto nel 2021 : C'è l'ok del Comune di Bergamo: lavori al via a maggio per il nuovo stadio dell'Atalanta, che sarà pronto nel 2021. L'articolo Atalanta, dal Comune via libera per lo stadio: impianto pronto nel 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.