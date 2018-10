ilfattoquotidiano

: 50 anni fa il gesto rivoluzionario di Vera Caslavska a #Messico68 - Avvenire_Nei : 50 anni fa il gesto rivoluzionario di Vera Caslavska a #Messico68 - luisaloffredo28 : RT @ilfattoblog: Vera Caslavska, 50 anni fa la protesta della ginnasta che chinò la testa senza arrendersi mai - ilfattoblog : Vera Caslavska, 50 anni fa la protesta della ginnasta che chinò la testa senza arrendersi mai -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Notte tra il 20 e 21 agosto del 1968. Praga si sveglia coi carri armati dell’Unione sovietica in strada. Finisce nella repressione la Primadi Praga, i sogni di cambiamento del presidente Alexander Dubcek vengono spazzati dai cingolati. Otto mesi di rivoluzione distrutti come i cristalli di Boemia. I più terrorizzati sono gli intellettuali, i politici, gli sportivi, tutti quelli che avevano firmato il manifestoDuemila parole di Dubcek. Poche righe per un socialismo dal volto umano. Al posto di Dubcek i russi mettono Husak, il quale cancella tutte le riforme di Dubcek e da la caccia a tutti i firmatari. Tra i firmatari c’è. Una. All’Olimpiade di Tokyo del 1964 ha vinto l’oro alla trave, nel volteggio e nel concorso individuale, argento nel concorso a squadre. Una campionessa, la perla dei cecoslovacchi.fugge. Mancano solo 2 mesi alle Olimpiadi di ...