Vendono l’azienda | ma come ultimo atto regalano un milione ai dipendenti

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Hanno deciso di vendere tutto a una multinazionale ma, prima del passaggio di consegne, la proprietà del gruppo torinese Olsa, azienda socializzata in fanali per automotive, ha deciso di offrire un stipendio in più ai lavoratori: "È un premio per dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura"