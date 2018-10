Valentino Rossi | GP Australia 2018 | “Spero di avere lo stesso feeling dell’anno scorso

MotoGp - Valentino Rossi a Melbourne mangia... italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d'Australia . A ...

MotoGp – Valentino Rossi a Melbourne mangia… italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d’Australia. A Philipp Island il Dottore disputerà la terzultima gara di stagione, dopo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez in Giappone. Mentre si trova a Melbourne per trascorrere le sue ultime ore di tempo libero, Valentino si ferma in ...

MotoGp – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora - Andrea Dovizioso sfatare il tabù e Valentino Rossi puntare al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

F1 - Marc Marquez vola verso i record di Valentino Rossi : tutti i trionfi di un predestinato [VIDEO] : Al termine dell'ultimo Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento di questo mondiale di MotoGP 2018, Sky Sport ha riassunto tutti i successi conquistati da Marc Marquez nel corso delle ultime stagioni, sottolineando come lo spagnolo abbia scritto una vera e propria pagina di storia del motociclismo ...

MotoGP - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di venire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...

MotoGp – La motivazione non manca mai - Valentino Rossi verso l’Australia : “mi piace venire qua” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla viglia del Gp dell’Australia: le parole del Dottore a poche ore dall’inizio del weekend di gara di Phillip Island La MotoGp non si ferma: i piloti volano dal Giappone all’Australia per il secondo round del Trittico asiatico. Tre gare no-stop per i campioni delle due ruote che si apprestano ad affrontare il weekend di Phillip Island. AFP/LaPresse Reduce da un positivo quarto posto a ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island : Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ...

Valentino Rossi e il quarto posto di Motegi davanti ai capi Yamaha : “una foto e un registratore” - la velata frecciatina del Dottore : Valentino Rossi e il quarto posto al Gp del Giappone: le parole del Dottore, tra sorrisi e frecciatine, dopo la gara di Motegi Marc Marquez è campione del Mondo! Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp del Giappone, complice anche la caduta di Dovizioso, che stava cercando di mettere i bastoni tra le ruote al suo avversario, ed ha quindi matematicamente vinto il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina. Nonostante ...

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Era la gara che mi aspettavo - questo è il nostro potenziale. Marquez il migliore quest’anno” : Valentino Rossi si è classificato quarto nel Gran Premio del Giappone 2018, arrivando ampiamente alle spalle di Marquez, Crutchlow e Rins. Il nativo di Tavullia partiva dalla nona piazza ed ha subito guadagnato diverse posizioni, ricucendo il gap con il gruppo di testa con una serie di giri veloci. Nella seconda parte di gara però è arrivato un brusco calo di rendimento che lo ha confinato in quinta-sesta posizione alle spalle delle Suzuki. ...

MotoGp – Piccola tifosa giapponese pazza di Valentino Rossi : la tenerissima reazione dopo lo scatto col Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi divertito e spiazzato dalla reazione della Piccola tifosa giapponese a Motegi dopo lo scatto insieme Valentino Rossi è un pilota amatissimo in tutto il mondo! Anche se la stagione 2018 non sta regalando troppe soddisfazioni al Dottore e ai suoi fan, a causa delle problematiche Yamaha che non permettono ai piloti ufficiali di lottare per un buon risultato da tempo ormai, eccetto qualche sorprendente caso, come la Thailandia, ...