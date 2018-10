USS chiede una ripartizione equa dei salari

Nyt : 'RUSSi e cinesi ascoltano le telefonate di Trump'. Pechino chiede le scuse : ...stati alterati dalla National Security Agency per limitare le sue capacità - e vulnerabilità - e un terzo cellulare che non è diverso in nulla dalle centinaia di milioni di iPhone in uso nel mondo. ...

Armi nucleari - Trump vuole ritirare il trattato con la RUSSia. Ma il Mondo gli chiede di preservarlo : Il ritiro degli Usa 'renderà il Mondo più pericoloso', ha avvertito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, garantendo che Mosca 'non attaccherà mai nessuno per prima' in caso di guerra nucleare e '...

TUTTI CONTRO BRUNO CORTESE " Reitano apre a RUSSo e Tagliafierro : disponibili a collaborare insieme. Maddaloni è green chiede il 'suo posto' ... : "Quando si intavola un discorso civico come il nostro " affermano i candidati alle amministrative dello scorso giugno " non significa che ci si sottragga alla più elementari regole della politica e ...

L'Italia chiederà all'Ue di trovare il modo per fare progetti con le pmi rUSSe compatibili con le sanzioni : La possibilità di fare progetti con le piccole e medie imprese russe che siano compatibili con le sanzioni. È questa la richiesta che il premier Conte farà al vertice dei leader Ue di giovedì mattina. Il presidente del Consiglio - si apprende da fonti diplomatiche europee a Bruxelles - chiederà di esplorare strade e strumenti compatibili con l'attuale quadro sanzionatorio alla Russia, per portare avanti ...

FIRST chiede al Ministro BUSSetti riscontri su presunti tagli al sostegno : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa da parte di FIRST, Federazione Italiana Rete sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità, a proposito di presunti tagli sul sostegno riguardanti l’intero organico presente su tutto il territorio nazionale. L’indiscrezione viene riportata all’interno di un articolo pubblicato lo scorso 18 Settembre sulla testata specializzata “La Tecnica della Scuola”. Ecco ...

Scuola - BUSSetti chiede 20mila assunzioni in più : priorità infanzia - primaria e il Sud - tutte le novità del Def : Ventimila assunzioni in più rispetto al turnover, con priorità per la Scuola dell’infanzia e primaria. E’ una delle richieste formulate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al Mef, per un inserimento della misura nella prossima Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi‘ (numero di martedì 9 ottobre), l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la qualità del servizio e il tempo ...

Omicidio Vanessa RUSSo - il padre chiede risarcimento : "lo devo a mia figlia" : Sono trascorsi 11 anni dall'Omicidio di Vanessa Russo e il padre Giuseppe ancora oggi chiede un risarcimento per quanto accaduto a sua figlia. "Lo devo a Vanessa" ha dichiarato l'uomo e a fargli eco la moglie Rita Pozzato: "Chi ci pensa alle famiglie che sono state rovinate? A noi nemmeno un soldo di risarcimento".Era il 26 aprile del 2007, alla fermata Termini della metro B a Roma, Vanessa ebbe un litigio con Doina Matei, una ragazza romena di ...

USS chiede aumenti salariali del 2-2 - 5% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Liliana Segre : "Piccoli MUSSolini? È il popolo che li chiede" : "Se qualcuno non è contento per la democrazia ritrovata e preferisce tornare ai tempi in cui qualcuno decideva e gli altri erano più tranquilli, bisogna rispettare il desiderio del popolo". Con queste parole la senatrice a vita Liliana Segre ha risposto nel corso della presentazione del volume "Razza e ingiustizia" a Palazzo Madama a chi gli chiedeva un parere sulle dichiarazioni del commissario Ue Pierre Moscovici sui "piccoli ...

Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo rUSSo : Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo, dicendo che il video violava le leggi russe sulla diffusione di messaggi politici durante la campagna elettorale. Navalny è il più noto oppositore del presidente The post Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo appeared first on Il Post.

La prima coppia gay rUSSa sposata costretta a scappare e chiedere asilo in Olanda" : 'Dopo che Putin è salito al potere, dopo l'ascesa al potere di quelle persone che venivano dal mondo criminale, le usanze criminali e l'idea che i gay sono persone sporche hanno guadagnato più ...

Estonia e Lettonia vogliono chiedere i danni alla RUSSia per "l'occupazione sovietica" - : I ministri della Giustizia di Estonia e Lettonia, Urmas Reinsalu e Dzintars Rasnas, hanno annunciato di voler chiedere il risarcimento dei danni da parte di Mosca per il periodo "dell'occupazione ...

Uk chiede sostegno Usa contro la RUSSia : Ma dobbiamo anche essere franchi: la politica estera della Russia sotto il presidente Putin ha reso il mondo più pericoloso", dirà oggi in un discorso davanti allo US Institute of Peace, una think ...

RUSSia - 100 tifosi mondiali erano richiedenti asilo : 'La Coppa del Mondo ha reso ancora più economico e facile venire in Russia come richiedente asilo perché la gente non ha più dovuto comprare un visto', ha detto Varvara Tretyak, consulente per le ...