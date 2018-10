Sindaco Riace - il medico di LampedUsa a TPI : 'Altro che divieto di dimora - Mimmo Lucano merita il Nobel' : Siamo tutti esseri umani e cittadini del mondo. Abbiamo tutti il diritto di vivere una vita dignitosa. Cosa avrebbe cambiato? e avessimo fatto una politica più intelligente, con una distribuzione su ...

Studentesse Usa violentate a Firenze - condanna per un carabiniere e rinvio a giudizio per l'altro : Quattro anni e otto mesi per Marco Camuffo, uno dei due Cc accusati di aver violentato due Studentesse americane. rinvio a giudizio per Pietro Costa.

Selena Gomez in rehab a caUsa di un altro crollo emotivo : ultimi aggiornamenti : Selena Gomez in rehab, di nuovo. Stando a quanto si legge oggi sui media americani, la cantante è stata ricoverata in seguito ad un "crollo emotivo" che si è verificato nelle scorse ore. A riportare la notizia nella notte è stato TMZ, fonte di tutto. TMZ riporta che, nel corso di una nuova visita di controllo in ospedale, Selena Gomez avrebbe perso il controllo. La cantante, esasperata dai medici e dai controlli ai quali è costretta a ...

Fca : in mercato Usa +15% le immatricolazioni a settembre - top da 18 anni. Per Jeep e Ram altro record : NEW YORK - Fca us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di settembre, a livelli record grazie ai marchi di pickup truck Ram e dei Suv...

Gli utenti Android Usano di più lo smartphone…in bagno : questo e altro in un’infografica : Secondi i dati sono moltissimi gli utenti che utilizzano lo smartphone mentre sono in bagno. Scopriamo simpatiche statistiche e dati curiosi racchiusi in un'infografica e nei grafici del sondaggio di BankMyCell. L'articolo Gli utenti Android usano di più lo smartphone…in bagno: questo e altro in un’infografica proviene da TuttoAndroid.

ECONOMIA MONDIALE : ottimismo negli Usa - pessimismo altrove. : Nel frattempo però il pessimismo genrale aumenta, con un 24% che si aspetta un rallentamento nell'ECONOMIA MONDIALE, contro il 7% di agosto. Anche le previsioni dei ricavi per macro aree stano ...

Migranti - 184 sbarchi a LampedUsa | Ipotesi rimpatrio-lampo | Altro barchino alla deriva : Il ministero dell'Interno sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci" per gestire questi arrivi. I profughi tunisini potrebbero rientrare nel loro Paese d'origine

Spazio - accUsa shock dei russi per la falla della Soyuz : “altro che meteorite - potrebbe essere stato un sabotaggio” : La falla riparata sulla Soyuz il 30 agosto scorso, e che aveva causato una fuga di ossigeno, potrebbe essere stata un sabotaggio deliberato. L’accusa, verso ignoti, arriva da Dmitry Rogozin, capo di Roskosmos, che ha rivelato come il foro sulla navetta agganciata alla Stazione spaziale internazionale non sia stato causato da un meteorite. A praticare il foro, ha spiegato Rogozin, potrebbe essere stato un “trapano“, utilizzato ...

Francesco - altro mea culpa. Ma è rivolta tra i vescovi Usa : 'Le autorità ecclesiastiche in passato non sempre hanno saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini, ho chiesto perdono al Signore per questi peccati'. L'ennesimo 'mea culpa', l'ennesima ...

Asia - un altro attore accUsa : «Video osé non richiesti» Le ombre sul legale di Bennett : Il comico inglese Jeff Leach: «Penso all’ironia di qualcuno che si lamenta per aver ricevuto attenzioni sessuali non richieste e che poi fa la stessa, identica, cosa»

Un altro attore accUsa Asia Argento : "Mi mandava video in cui era nuda" : Un comico britannico, un tempo amico di Asia Argento, è diventato il suo nuovo accusatore. Come ha rivelato il Daily Mail, a giugno scorso Jeff Leach aveva raccontato al programma "Legion of Skanks" che Argento gli aveva inviato foto e almeno un video, non richiesti, in cui appariva in topless.Leach ha ricordato l'episodio nell'ambito di un podcast, in cui si discuteva il caso di Harvey Weinstein, l'ex produttore di Hollywood accusato di ...