Usa | resta alta l' allerta per i pacchi bomba Trump attacca media

Migranti - "la Libia non è un porto sicuro" : ecco perché sono stati scarcerati i tunisini arrestati a LampedUsa : Le motivazioni del tribunale del Riesame sul ritorno in libertà di Chamseddine Bourassine: le persone soccorse non potevano tornare in Nordafrica

RagUsa - adescava bambine in chat : arrestato pedofilo : Contattava le sue piccole vittime sulle chat, poi le convinceva prima a mandargli delle foto e dei video hard, poi ad avere dei rapporti sessuali con lui. E' successo a Vittoria, grosso centro in provincia di Ragusa. La polizia ha fermato, con l'accusa di violenza sessuale, un 21 enne del luogo, Salvatore Rimmaudo. Il giovane adescava le bambine sulla chat di Whatsapp poi le conosceva di persona, convincendole ad inviargli del materiale hard. ...

Caporalato - 4 imprenditori arrestati e altri 3 denunciati a RagUsa. “Braccianti pagati 3 euro l’ora - anche minorenni” : Sfruttavano i braccianti agricoli pagandoli in nero 3 o 4 euro l’ora e facendoli vivere in condizioni disumane. Per questo quattro imprenditori agricoli della provincia di Ragusa sono stati arrestati e altri tre sono stati denunciati con l’accusa di sfruttamento della manodopera. Le vittime sono cittadini africani provenienti dai centri per richiedenti asilo, romeni, tunisini e anche italiani. Tutti venivano impiegati come braccianti ...

RagUsa - 4 arrestati per caporalato : nelle abitazioni fatiscenti intere famiglie di lavoratori sfruttati. Le immagini : Nel video diffuso dalla Polizia, le condizioni, poco igieniche e indecorose, in cui hanno vissuto i braccianti sfruttati da quattro imprenditori arrestati a Vittoria, nel Ragusano, con l’accusa di caporalato (a cui si aggiungono tre persone denunciate). nelle abitazioni abusive vivevano interi nuclei familiari con, in alcuni casi, neonati (segnalati ai servizi sociali del Comune). Tra i lavoratori sfruttati, per lo più provenienti ...

L’economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a caUsa di un libro in cui criticava il governo : La polizia egiziana ha arrestato l’economista Abdel Khalik Farouk a causa di un libro in cui criticava la situazione economica del paese e le politiche del presidente Abdel Fattah al Sisi. L’arresto è avvenuto domenica 21 ottobre, e arriva in seguito al sequestro The post L’economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a causa di un libro in cui criticava il governo appeared first on Il Post.