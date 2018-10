Usa | pacco sospetto inviato a De Niro a Manhattan

Usa - pacco sospetto inviato a De Niro : 13.29 Un pacco sospetto è stato indirizzato al premio Oscar Robert De Niro ,notoriamente critico nei confronti del presidente americano Trump. Il pacco , secondo la Cnn on line, è stato recapitato a un indirizzo di Manhattan, dove ha sede il Tribeca Film Center, che organizza il Tribeca Film Festival di cui De Niro è fondatore. Secondo fonti di polizia, il pacco è simile a quelli inviati di recente ad alti esponenti democratici.

Usa - pacco sospetto recapitato al ristorante di De Niro a New York : I Proud Boys sono assurti di recente alla cronaca per alcuni episodi accaduti a New York, tra cui una rissa con manifestanti antifascisti che ha portato a diversi arresti. Trump: siamo uniti La Casa ...