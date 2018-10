Usa | pacchi bomba | Fbi tratta la vicenda come terrorismo interno

Usa - Fbi : in giro altri pacchi-bomba : 1.45 L'Fbi ha ammonito a restare vigili dopo la scoperta di una serie di pacchi bomba indirizzati ad esponenti dem perché "è possibile che altri pacchi siano inviati per posta in altre località". Il bureau invita a "non toccare, muovere o maneggiare alcun pacco sospetto o sconosciuto" e lancia un appello ai cittadini a fornire eventuali informazioni.

Usa - dai Clinton a Obama fino alla Cnn : pacchi bomba contro il Partito democratico : Usa, dai Clinton a Obama fino alla Cnn: pacchi bomba contro il Partito democratico Almeno sei ordigni e altrettanti destinatari, ma nel mirino ci sono i democratici: oltre agli ex presidenti, esplosivi anche contro l’ex ministro della Giustizia, l’ex presidente del Democratic National Committee, il governatore di New York e l’emittente televisiva. Trump: “Attacchi codardi, dobbiamo stare uniti”. Il sindaco De ...

Usa - pacchi bomba negli uffici dei Clinton e di Barack Obama : nessuna rivendicazione. Inquirenti : “Stesso autore” : Lunedì scorso George Soros, a distanza di due giorni Barack Obama e Bill Clinton. In tutti i casi, un pacco bomba costituito da un tubo riempito di polvere esplosiva: per il Secret Service l’autore materiale è sempre lo stesso. Lo afferma il Secret Service che ha avviato un’indagine a tutto campo. Oggi è stato il turno di Bill e Hillary Clinton: un tecnico che monitora la posta per i Clinton ha trovato l’ordigno che, hanno spiegato ...