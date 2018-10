Usa | nuovo pacco bomba a New York dopo Obama e Clinton Ultime notizie | nel mirino

Legacies al via negli Usa con un nuovo Alaric e l’ombra dei Delena : Il momento topico è arrivato e domani gli americani potranno finalmente mettersi comodi per gustare la première di Legacies, lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals. Al centro della trama ci saranno Hope, figlia di Klaus, e i suoi "amici" sovrannaturali che dovranno fare i conti con vita privata e poteri alla corte dei Salvatore o, meglio, della scuola che Alaric e Caroline hanno creato in nome di Stefan e del fratello Damon. I due ...

Apre oggi a RagUsa il nuovo ospedale. Finalmente! : Conterà su 220 posti letto e avrà attrezzature all'avanguardia il nuovo ospedale di Ragusa. Stamattina il taglio del nastro

Apertura nuovo ospedale a RagUsa : lunedì tutti i dettagli : I vertici dell'Asp 7 di Ragusa hanno convocato una conferenza stampa nel'imminenza dell'Apertura dell'ospedale "Giovanni Paolo II"

Alzheimer - nuovo prove contro gli Herpes Virus : potrebbero davvero caUsare la malattia : Cosa provoca l’Alzheimer? La risposta potrebbe essere proprio sotto i nostri nasi, dichiara la Prof.ssa Ruth Itzhaki, dell’Università di Manchester. Il suo ultimo studio, infatti, presenta le prove scientifiche a sostegno della teoria secondo cui gli Herpes Virus responsabili degli Herpes labiali possono causare anche l’Alzheimer. I dati dello studio dimostrano anche che i farmaci antivirali riducono drasticamente il rischio di demenza senile ...

Khashoggi - il legame con Riyad e il ‘nuovo inverno arabo’ : così gli Usa sostengono la nuova stirpe di dittatori in Medio Oriente : Il caso Khashoggi continua a campeggiare nei titoli delle testate internazionali con nuove rivelazioni che lasciano ormai pochi dubbi sul coinvolgimento saudita nella morte dell’editorialista del Washington Post. Ieri, intanto, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato re Salman a Riyad all’indomani della rivelazione da parte di fonti saudite ai media americani secondo la quale il governo locale sarebbe pronto ad ...

Paralizzata dopo caduta mentre faceva sesso nel letto nuovo : caUsa milionaria all'azienda : L'oggetto del contendere è un letto lussuosissimo che, comunque siano andate le cose, ha segnato per sempre la vita di una donna. I fatti risalgono al 2013, ma solo in questi giorni si è aperto un processo [VIDEO] dall'esito molto incerto che da subito ha fomentato discussioni. Claire Busby, inglese oggi 46enne, madre di quattro figli, è rimasta Paralizzata dopo una caduta rovinosa dal letto che sarebbe crollato mentre faceva sesso con il suo ...

La minaccia velata di Riad : Usare di nuovo il petrolio come arma politica : In molti hanno letto la reazione come una minaccia velata all'uso del greggio come arma politica. Subito il pensiero è tornato all'embargo del 1973 che innescò una crisi petrolifera. La nazione - il ...

Terremoto in Serie A : club accUsato di frode sportiva - il suo presidente non è nuovo a queste accuse [FOTO - NOMI - DETTAGLI] : 1/9 ...

Terremoto in Serie A : club accUsato di frode sportiva - il suo presidente non è nuovo a queste accuse [FOTO - NOMI - DETTAGLI] : 1/9 ...

Slc Cgil - Salvatore Amara è il nuovo segretario provinciale di SiracUsa : Eletto il nuovo segretario generale provinciale della Slc Cgil. Si tratta di Salvatore Amara, che succede ad Alessandro Plumeri. La Slc si occupa dei lavoratori della comunicazione, ma anche a chi ...

Scoperto nuovo gene che caUsa la morte improvvisa degli atleti : Importante scoperta nel campo della prevenzione della cardiomiopatia aritmogena, la malattia che provoca la morte improvvisa degli sportivi. Ricercatori dell'Università di Padova hanno individuato un nuovo gene responsabile del decesso degli atleti. Il gene produce una proteina denominata "zonula occludens-1" e la sua identificazione arriva a pochi mesi di distanza dalla scoperta di altri geni associati alla medesima malattia. "Lo abbiamo ...

Tassi Usa in rialzo… di nuovo : L'economia cresce del 3,2%-3,5% e non si avverte una perdita di slancio. Le solide pressioni sulle retribuzioni fanno aumentare le aspettative di maggiore inflazione. E poi c'è la politica. Il nostro ...

Tassi Usa in rialzo… di nuovo : Se il 2019 porterà con sé una politica commerciale USA più gentile, potremmo assistere a un rapido cambiamento nella propensione al rischio. Nel contesto di rendimenti USA più elevati e dell'...

Nuovo audio Casalino - Di Maio taglia corto : “Ha sbagliato ma ha già chiesto scUsa” : “Casalino ha sbagliato ma ha già chiesto scusa”. E’ il commento del vice premier Luigi Di Maio in merito alla battuta fatta via WhatsApp e oggi pubblicata sui giornali dal portavoce del governo Rocco Casalino dopo il crollo del ponte Morandi a Genova L'articolo Nuovo audio Casalino, Di Maio taglia corto: “Ha sbagliato ma ha già chiesto scusa” proviene da Il Fatto Quotidiano.