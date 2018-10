Uranio impoverito | morto suicida un militare ammalato di leucemia | gli era stato negato

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’con cui èa contatto durante la sua vitaè stata la causa della sua, aveva partecipato a decine di missioni all’estero e ultimamente aveva chiesto il reintegro nell’Esercito, ma gli era; aveva anche presentato ricorso al Tar del Piemonte per la causa di servizio, ovvero per i danni subiti per via della malattia. Ora però Luigi Sorrentino si è arreso: il caporalmaggiore dell’Esercito di 40 anni si èto. Unattento, attivo, conscio del proprio dovere di fronte alloabbandonato e messo da parte da quello stesso. Nel corso della sua carrieraha preso parte a missioni in diversi teatri operativi, dal Kosovo all’Afghanistan. Due giorni fa si è tolto la vita nel suo appartamento al quinto piano di un palazzo di via Rosta, a Torino. Si è impiccato forse per evitare ...