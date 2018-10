Uomini e donne | Gemma Galgani e il ' consiglio' di Giorgio Manetti | ' Sono 10 anni che è lì

Uomini e Donne anticipazioni : MARA lascia il trono - ma ANDREA cosa fa? : Colpo di scena nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta mercoledì 24 ottobre 2018: MARA Fasone ha infatti scelto di abbandonare il programma. Maria De Filippi ha però liquidato la questione nel giro di pochi minuti e ha semplicemente comunicato ai presenti che la siciliana non si sentiva a suo agio nel particolare contesto televisivo; Rodolfo Salemi ha chiesto alla redazione un recapito per contattare la tronista lontano ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ringrazia Alessandra Amoroso : così Maria De Filippi l'ha fatta sciogliere : Un gesto romantico di Maria De Filippi fa letteralmente sciogliere Gemma Galgani . Al Trono over di Uomini e donne , durante un ballo tra la dama di Torino e il cavaliere Rocco Fredella , la regia ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luigi vicino alla scelta? : Luigi Mastroianni ha una preferita a Uomini e Donne? Il Trono Classico di Uomini e Donne aprirà la puntata del giovedì. Dopo tre appuntamenti dedicati al segmento senior della trasmissione, con le peripezie amorose di Gemma Galgani nel Trono Over, Maria De Filippi tornerà a illustrare le ultime vicende sentimentali di Mara Fasone, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Proprio riguardo all’ex di Sara Affi Fella ci saranno ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : Mara lascia il programma : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come anticipato dal sito News U&D, durante la registrazione c’è stato un clamoroso colpo di scena: la tronista Mara Fasone non era presente in studio. La siciliana ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il suo addio era nell’aria: la tronista aveva ricevuto già un paio di segnalazioni riguardanti il suo ex ...

Pamela Barretta - trono Over /Foto - cosa nascondono le lacrime della Dama? (Uomini e donne) : Saranno lacrime amare quelle che verserà Pamela Barretta nella puntata di oggi del trono Over di Uomini e donne. Scopriamo insieme per quale motivo accadrà questo.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 01:00:00 GMT)

