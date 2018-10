Uomini e Donne | furia Raffaella Mennoia | ' Non è finita qui' Con chi ce l' ha l' autrice di

ANTONIO MORICONI / Nuovo scontro con Teresa Langella a causa dei messaggi a Rita Cardinale (Uomini e donne) : ANTONIO MORICONI viene rimproverato da Teresa Langella per lo scambio di messaggi e commenti con Rita Cardinale. La giustificazione non convince la tronista.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:21:00 GMT)

ANDREA DAL CORSO - TRONO CLASSICO/ L'ex single di Temptation Island esce con Mara Fasone ma... (Uomini e donne) : ANDREA Dal CORSO (Andrew) andrà in esterna con Mara Fasone nella puntata di oggi del TRONO CLASSICO di Uomini e donne. Ma non tutto andrà come previsto...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:15:00 GMT)

GIULIA CAVAGLIA - Uomini E DONNE/ Chi è la corteggiatrice contesa tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : GIULIA CAVAGLIA causa una nuova lite tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi a UOMINI e DONNE. Dopo qualche dubbio iniziale, lei decide di corteggiare entrambi...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e donne - puntata 25 ottobre 2018 in diretta : anticipazioni : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore.Uomini e donne 2018-2019, anticipazioni 25 ottobre 2018prosegui la ...

Uomini e Donne oggi - Lorenzo su tutte le furie : il tronista sbotta : oggi Uomini e Donne: Lorenzo contro Giulia, Luigi la porta in esterna Questo Giovedì, 25 Ottobre 2018, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte dal dopo puntata di Lorenzo. Il tronista di Milano subito dopo la scorsa registrazione ha raggiunto in camerino Giulia. In […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Lorenzo su tutte le furie: il tronista sbotta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Clarissa Marchese svela i dettagli del suo matrimonio : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, com’è noto, hanno intenzione di sposarsi. La coppia nata a Uomini e donne non vede l’ora di dirsi quel sì per la vita, e un po’ alla volta continua a svelare nuovi dettagli su quello che sarà il giorno più bello. In una serie di story la ex tronista ha risposto alle domande dei fan che sono sempre più curiosi di sapere tutto sul suo matrimonio. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, data ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e il 'consiglio' di Giorgio Manetti : 'Sono 10 anni che è lì ma...'. Il sospetto : 'Non riescono a capire che Gemma è un personaggio particolare'. Giorgio Manetti , intervistato dal settimanale Mio , affronta di peso i guai d'amore di Gemma Galgani e dei suoi pretendenti. Il ...

Uomini e Donne anticipazioni : MARA lascia il trono - ma ANDREA cosa fa? : Colpo di scena nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta mercoledì 24 ottobre 2018: MARA Fasone ha infatti scelto di abbandonare il programma. Maria De Filippi ha però liquidato la questione nel giro di pochi minuti e ha semplicemente comunicato ai presenti che la siciliana non si sentiva a suo agio nel particolare contesto televisivo; Rodolfo Salemi ha chiesto alla redazione un recapito per contattare la tronista lontano ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ringrazia Alessandra Amoroso : così Maria De Filippi l'ha fatta sciogliere : Un gesto romantico di Maria De Filippi fa letteralmente sciogliere Gemma Galgani . Al Trono over di Uomini e donne , durante un ballo tra la dama di Torino e il cavaliere Rocco Fredella , la regia ...