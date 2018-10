Una Vita anticipazioni | torna ELVIRA | SIMON e ARTURO si scontrano e…

tvsoap

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il ritorno improvviso ad Acacias diValverde (Laura Rozalen) nelle puntate italiane di Unacreerà le basi per un nuovo scontro tra il maggiordomoGayarre (Jordi Coll) e il colonnelloValverde (Manuel Regueiro): come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio nel momento in cuiricomparirà durante il matrimonio trae Adela (Marian Arahuetes)… Dando uno sguardo allesi scopre che la Valverde irromperà in chiesa proprio quando il sacerdote avrà proclamato che il maggiordomo e l’ex suora sono diventati marito e moglie;, neanche a dirlo, perderà i sensi di fronte alla “novità” ma, non appena si sarà ripresa dal malessere, avrà modo di spiegare ae a tutti i membri del clan Palacios cosa le è davvero successo. ADELA,/ UnaOltre a specificare di essere stata sequestrata da papà ...