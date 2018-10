Una moderna magna carta UE per la nuova era tech globale

Polidoro Editore - a Napoli c’è Una casa editrice moderna. Anzi - contemporanea : È vero! Napoli non ha una grande casa editrice come Palermo o Bari. È vero a Napoli ci sono troppe realtà frammentate, spesso editori dediti solo ed esclusivamente alla pubblicazione di libri inerenti alla città. L’editoria napoletana è spesso autocelebrativa, è spesso immobile. Non partecipa a fiere, non si confronta col resto della nazione. Vende sempre alla stessa gente, la stessa merce, le stesse storie. Eppure in questo contesto editoriale ...