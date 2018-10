Una bolla o una corsa all’oro? Dai vernissage ai finissage in scena la Commedia dell’Arte

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Comincio dalla fine. Già sono partiti gli inviti per ildi Manifesta, la Biennale d’arte nomade europea, inaugurata a Palermo il 16 giugno, che chiude il 4 novembre. L’arte oggi è tutta un business. Il mercato deciso da pochi mega galleristi, i giovani artisti sono in difficoltà. Eppure a Manifesta si respira un’altra aria. E’ questione di energia, sottesa, ma anche visibilissima, come le immagini agli infrarossi con cui Stefano Cagol ha illuminato e interagito con l’antica facciata del convento abbandonato, sopravvissuto come un fantasma privo di vita al centro di piazza Magione a Palermo, un luogo che non è in realtà una piazza, ma un’estesa radura. L’opera di Cagol, una videoproiezione su larghissima scala sulla facciata dell’ex monastero, è parte del suo progetto (presentato a Palermo da Arts & Globalization) “The Body of Energy” (of the mind), tecnologico e ...