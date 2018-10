Una belva il nuovo Xiaomi Mi MIX 3 | bello da morire e potente come mai

optimaitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Un impressionanteMi MIX 3 è stato ufficializzato nella splendida cornice del Palace Museum situato nella Città Proibita. Il dispositivo è di quelli che lasciano il segno, siamo certi converrete anche voi con questa asserzione. Ci teniamo da subito a precisare che la variante contraddistinta dalla tecnologia 5G arriverà solo nel Q1 2019, in edizione speciale.Detto questo, passiamo ad illustrarvi il quadro delle specifiche tecniche del flagship, che non passa certo inosservato: display AMOLED con risoluzione FHD+ da 6.39 pollici in formato 19,5:9 (screen-to-body ratio del 93.4%). Il telefono è equipaggiato con il processore Snapdragon 845, con 6, 8 o 10GB di RAM LPDDR4X e nei tagli di memoria da 128 e 256GB (UFS 2.1). Doppia fotocamera principale con sensore primario Sony IMX363 da 12MP (apertura f/1.8, pixel da 1.4 micron e Dual Pixel Autofocus) e secondario da 12MP (apertura ...