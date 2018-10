UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 26 ottobre 2018

Un POSTO al Sole Anticipazioni 26 ottobre 2018 : Le condizioni di Marina sono stabili e Roberto prende in mano le redini dei Cantieri e delle Imprese Viscardi. Tra Elena e Valerio sembra esserci del tenero.

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate dal 29 ottobre al 2 novembre 2018 : Marina in condizioni crititiche! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre 2018: Marina lotta tra la vita e la morte! Manlio picchia Adele… Anticipazioni Un posto al sole: Roberto porta Vera in Svizzera, mentre Renato propone una nuova soluzione abitativa a Niko e Susanna! Manlio schiaffeggia Adele, mentre Marina non da’ cenni di ripresa! Intrighi, sospetti, equivoci, scene forti e toccanti… è quel che ci aspetta ...

Un POSTO al sole - l'attrice Valentina Pace è incinta : l'attrice Valentina Pace, volto storico della soap opera Un posto al sole, ha dato un annuncio importante sulla sua pagina Instagram [VIDEO]. La donna ha infatti rivelato di essere incinta condividendo una foto presa dall’intervista pubblicata sul settimanale Diva e Donna: ‘Divento mamma per la seconda volta, non sto nella pelle, un'altra cucciola’. Valentina Pace ha rivelato, inoltre, che la secondogenita nascera' tra febbraio e marzo 2019. ...

Spoiler Un POSTO Al Sole : Elena preoccupata per le condizioni della madre : Lunedì 29 ottobre comincera' un'altra settimana con 'Un Posto al Sole' che vede al centro della trama l'imprenditrice Marina Giordano [VIDEO]. Quest'ultima è costretta a lottare tra la vita e la morte dopo l'incidente che l'ha coinvolta insieme alla rivale Vera Viscardi. Le anticipazioni rivelano che la figlia Elena rimane in grande apprensione per lo stato di salute della madre che non mostra segni di miglioramento per la gioia della figlia di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 25 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 25 ottobre 2018: Le (brutte) novità su Marina Giordano (Nina Soldano) fanno sì che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) proponga un patto a Vera (Giulia Schiavo). Intanto Elena (Valentina Pace) e Valerio (Fabio Fulco), entrambi preoccupatissimi, si avvicinano sempre di più… L’esigenza per Angela (Nina Soldano) e Franco (Peppe Zarbo) di fronteggiare le spese trovando un nuovo ...

Un POSTO al sole anticipazioni : ADELE riceve uno schiaffo da MANLIO : Novità non da poco in arrivo da Un posto al sole, dove una trama che sembrava nata come “leggera” rischia invece di assumere delle venature ben più drammatiche. Ne avremo sentore per la prima volta la prossima settimana, ecco cosa succederà… Mentre Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) continuano a occuparsi del progetto di ampliare lo studio Navarra, Renato (Marzio Honorato) penserà a una soluzione che possa ...

Anticipazioni Un POSTO al sole 24 ottobre : VERA e MARINA - l’incidente e l’ospedale : Come già ampiamente anticipato, a Un posto al sole tra stasera (23 ottobre 2018) e domani (24) si consuma una trama clou: le minacce di VERA (Giulia Schiavo) a MARINA (Nina Soldano) porteranno ad un terribile incidente in cui la giovane Viscardi non subirà grandi danni; la Giordano, invece, finirà in coma (QUI tutti i dettagli). Vediamo nello specifico le Anticipazioni ufficiali per la puntata di Upas di mercoledì 24 ottobre 2018 (per le foto ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2018 : Marina e Vera sono vicine al faccia a faccia finale mentre Vittorio solidifica la sua amicizia con Alex.

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 22-26 ottobre 2018 : Vera aggredisce Marina! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018: Marina lotta tra la vita e la morte! Romanticismo tra Valerio ed Elena Anticipazioni Un posto al sole: Marina finisce in ospedale a causa di Vera che confessa a Roberto il suo nuovo incontrollabile momento di rabbia! Il dolore unisce Valerio ed Elena sempre più… Beatrice e Diego sempre più in crisi! La soap di successo ambientata a Napoli ritorna ...