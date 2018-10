Un piccolo drone che si ispira alle vespe solleva 40 volte il proprio peso Sarà utile

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) I droni sono entrati nella nostra vita quotidiana. Molti sono giocattoli, altri hanno un ruolo importante nell’agricoltura, nel monitoraggio ambientale e archeologico, negli scenari bellici, e in futuro saranno impiegati per le consegne a domicilio. Oggi vi presentiamo unparticolare, tantoquanto “forzuto”. Si chiama FlyCroTug, è un oggetto volante che pesa solo 100 grammi, ed èto. La sua particolarità è che è capace dire e spostare fino a 40il. È frutto di una ricerca della School of Engineering della Stanford University e dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna, pubblicata sul magazine scientifico Science Robotics. Quello che si propone di fare è risolvere un problema importante dei droni: trasportare pesi e volumi maggiori di loro. Vespa con la propria preda. Crediti: Depositphotos In ...