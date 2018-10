Un giorno le auto a guida autonoma dovranno prendere all’istante decisioni fatali

Mobility week : senza auto un’azienda di 40 persone risparmia 1 - 5 quintali di CO2 in un giorno : Bicicletta, treno, tram, bus, metropolitana, e poi le novità relativamente recenti di bike e car sharing. E anche mezzi a impatto zero come motorino elettrico, monopattino, rollerblade e la nuovissima airwheel, la ruota elettrica per muoversi in città. Sono tanti i mezzi alternativi all’auto privata che si possono sperimentare per andare al lavoro in un grande centro come Milano: per un giorno, i dipendenti della società di consulenza Methodos ...