Un fan crea uno splendido DualShock 4 a tema Fallout 76

Calcio - Gianni Infantino : “Spero che con l’elezione di Gravina si inizi a fare creando basi forti” : A margine dell’elezione di Gabriele Gravina a presidente della FIGC si è concesso a diverse testate il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che ha rilasciato una lunga intervista a “Giorno – Carlino – Nazione Sport” fornendo diversi spunti interessanti riguardo il prossimo futuro del panorama calcistico italiano. Infantino ha esordito così: “C’è bisogno di una presidenza forte e spero che con ...

Creare fantastiche foto Macro con messa a fuoco selettiva : Creare Fantastiche foto Macro con messa a fuoco selettiva Con FOCUS projects 3 professional, puoi utilizzare una serie di esposizione per Creare una immagine con una profondità fantastic e dove persino l’oggetto più piccolo è perfettamente a fuoco da dietro in avanti. Più piccolo è l’oggetto che viene fotografato e minore è la distanza, più […]

Un fan ricrea Metal Gear Solid in Lego Worlds : Un tributo dei fan a Metal Gear Solid è sempre il benvenuto, ma questo che vi riportiamo, realizzato con i Lego, è difficile da ignorare.Come segnala Kotaku, Lego Worlds ha permesso alcune creazioni davvero affascinanti, tra cui una versione di Dark Souls e, l'utente YouTube Craig Kelly, ha utilizzato gli strumenti di Lego per ricreare Shadow Moses Island da Metal Gear Solid.Nel video, Kelly ci guida attraverso le diverse parti dell'isola, che ...

Microsoft : "Il Game Pass crea nuovi fan e stimola il coinvolgimento" : Microsoft con il suo servizio Game Pass offre ai consumatori un accesso ad una vasta gamma di titoli, una libreria in continuo accrescimento, il tutto ad un prezzo ragionevole, e le persone di conseguenza hanno risposto in maniera spettacolare, sottolinea Gamingbolt.Non vi è alcun dubbio che sia stato un toccasana per Xbox One in termini di popolarità e visibilità, e secondo Aaron Greenberg le persone hanno risposto al Game Pass con grande ...

Skyrim : la mod vincitrice del Best fan Creation category ai Game Awards 2016 è in arrivo su Steam : Ricordate Enderal? La famosa mod di Skyrim vincitrice della categoria Best Fan Creation dei Game Awards 2016? Bene, pare che sia in arrivo su Steam.Come riportano i colleghi di EuroGamer, Enderal è un open-world proprio come Skyrim, vanta un'ampia gamma di ambienti naturali, come fitte foreste e evocative coste, il giocatore avrà dunque la possibilità di esplorare parecchio. La mod è caratterizzata da una narrativa esclusiva, incluso un ...

Un fan ricrea la sequenza introduttiva di Metal Gear Solid con Unreal Engine 4 : Sono passati ormai 20 anni dall'uscita del rivoluzionario e originale Metal Gear Solid, correva l'anno 1998 e, per festeggiare questa ricorrenza, un fan ha ripreso il filmato introduttivo del gioco e lo ha completamente ricreato utilizzando Unreal Engine 4.Ecco qui sotto l'originale in tutta la sua gloria:Ed ecco la nuova versione realizzata da Erasmus Brosdau, riportata da Kotaku, che non solo ricrea completamente la grafica, ma ripulisce anche ...

Cyberpunk 2077 : la nostra intervista su visuale in soggettiva - omosessualità - libertà creativa e aspettative dei fan : La reazione dei fan alla demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 di Los Angeles, è stata emblematica di quanto sia difficile oggi riuscire a gestire il rapporto col pubblico mantenendo dritta la barra della propria libertà creativa.Con milioni di appassionati delle gesta di Geralt di Rivia che s'aspettavano un The Witcher 3 in chiave fantascientifica, Cyberpunk 2077 con la sua visuale in soggettiva ha preso alcuni controtempo, e altri contropelo. ...

Vaccini - le fake news sono pilotate da troll russi e account finti : “lo fanno per creare conflitti sociali” : “Algoritmi creati ‘ad hoc’, falsi account e ‘troll’ russi, hanno diffuso su Twitter ‘fake news’ sui Vaccini”. E’ l’accusa che arriva da uno studio della George Washington University. La ricerca ha scoperto come, per influenzare negativamente l’opinione pubblica sul valore e l’importanza delle immunizzazioni, sia stata usata “la stessa tattica già sperimentata nelle ...