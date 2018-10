Un corso di laurea ispirato a Harry Potter

Scuola - ok al concorso per 12mila maestri diplomati e laureati : presto il bando : Il ministro Bussetti ha firmato il decreto: al via il concorso straordinario per primaria e infanzia. "presto anche il bando...

Scuola - Bussetti firma il bando : ecco il concorso straordinario per 12mila maestri diplomati e laureati : Annunciato nel decreto dignità, partirà a breve la prova non selettiva per sanare diverse posizioni: sarà il punteggio a stabilire chi entrerà in ruolo prima. Protestano però gli idonei del concorso del 2016, che temono di non essere assunti

Scuola - precariato e supplenze : ministro Bussetti annuncia ‘Presto un concorso per giovani laureati’ : Il clamoroso fallimento del piano assunzionale del Miur per l’anno scolastico 2018/2019 ha indotto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, a correre ai ripari per una situazione che ogni anno si ripresenta, alla faccia di chi vorrebbe risolvere una volta per tutte il problema della ‘supplentite’. Il ministro ha già messo le mani avanti, affermando che, essendosi insediato a giugno, c’era troppo poco tempo per ...

Scuola - laurea ad hoc per insegnare e concorso/ Bussetti cancella il Fit : “Troppi i tre anni post lauream” : Scuola, laurea ad hoc per insegnare e concorso. Il ministro dell'Istruzione Bussetti cancella il Fit: “Troppi i tre anni post lauream”. Le ultime notizie sulla contro-riforma in arrivo(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Ammissione con riserva dei laureati al concorso non confermata dal Consiglio di Stato : Sul concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, sull’Ammissione a parteciparvi dei laureati e dei non abilitati, giungono aggiornamenti dalle stanze del Consiglio di Stato. Come si ricorderà, la rimessione alla Corte Costituzionale per la loro esclusione aveva suscitato diverse reazioni tra i docenti. I timori di qualcuno che la Corte potesse annullarlo erano stati fugati da autorevoli esponenti ...

Università di Messina - Lunedì il seminario inaugurale del corso di Laurea in Scienze e tecnologie della navigazione con una lectio magistralis inaugurale dell’Ammiraglio De Felice : Si svolgerà Lunedì 24 settembre, alle ore 11.30 in Aula Magna, il seminario inaugurale del cdL in Scienze e tecniche della navigazione. Nel Corso dell’incontro, dopo i saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e del prof. Vincenzo Crupi, coordinatore del Corso, l’Ammiraglio di Divisione Nicola De Felice, Comandante di Marisicilia, terrà una lectio magistralis sul tema “Una sicurezza marittima per la tutela degli interessi ...

La Banca d'Italia bandisce un concorso per borse di studio per giovani laureati : La Banca d'Italia ha bandito un concorso per sette borse di studio che consentano ad altrettanti giovani laureati [VIDEO]di approfondire gli studi in specifici ambiti tematici previsti per ciascuna tipologia di borsa. Le borse da assegnare sono così ripartite: tre, intitolate a Bonaldo Stringher, consentono l'approfondimento dello studio della politica economica e dell'economia politica; due invece, intitolate a Giorgio Mortara, sono destinate a ...

“Numero chiuso a Lettere - no a Medicina!”. La proposta di Matteo Salvini - fuoricorso senza laurea : Matteo Salvini in copertina sul Time, che dedica al vice premier e ministro degli Interni un lungo articolo dal titolo ‘Il nuovo volto dell’Europa’. E il sottotitolo che lo definisce ‘lo zar dell’immigrazione, in missione per disfare l’Ue’. “L’ascesa vertiginosa in appena sei mesi del ministro degli Interni di destra ha scosso l’establishment europeo e minaccia di rovesciare ...

Scuola : maxi ricorso a favore dei diplomati magistrali e laureati SFP - comunicato MSA : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di MSA (Multi Service Association) in merito ad un maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati SFP esclusi dal concorso 2018. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria – PREADESIONE PROROGATA AL 15/09/18 MSA, in collaborazione con […] L'articolo Scuola: maxi ricorso a favore dei diplomati ...

Concorso professori abilitati aperto a tutti i laureati/ Consiglio di Stato - atti a Consulta : cosa succede ora : Scuola, Concorso professori precari “abilitati”: il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Concorso straordinario : ai laureati in SFP n.o. riservati posti virtuali : Strano ma vero, il Concorso straordinario per i diplomati magistrale va a togliere posti ai laureati in Scienze della Formazione Primaria come previsto dal decreto ministeriale 249 del 2010. DM 249 /2010 L’ art. 5 del suddetto decreto recita quanto segue: ” Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca de?nisce annualmente con proprio decreto la […] L'articolo Concorso straordinario: ai laureati in SFP n.o. ...

Concorso Corte di Cassazione : si selezionano 60 laureati in Giurisprudenza : E' attualmente in corso un bando funzionale a selezionare 60 laureati in Giurisprudenza che abbiano interesse ad effettuare un tirocinio presso la Suprema Corte di Cassazione. La Cassazione, nel nostro ordinamento, è collocata al vertice del potere giudiziario ed è, dunque, un organo supremo: svolgere un'esperienza formativa e professionale presso la Corte di Cassazione rappresenterebbe un importante quid pluris sul curriculum dell'aspirante ...

Concorso per 10 posti da bidello - si presentano in più di tremila (anche laureati) : Il termine per presentare le domande è stato prorogato alle 12 di martedì 4 settembre. Molti laureati tra i partecipanti...