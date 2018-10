Uil | Italia paese pilota nell' inclusione di studenti stranieri e minori non accompagnatati

HELLBOY - THE GOLDEN ARMY/ Su Italia 1 il film di GUillermo del Toro (oggi - 19 ottobre 2018) : HELLBOY - The GOLDEN ARMY, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nel cast: Ron Perlman, Selma Blair e Doug Jones, alla regia Guillermo del Toro. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:52:00 GMT)

Sebastian Kurz - “debito Italia pericolo per la Ue”/ “Negativo fare eccezioni. Vienna è esempio di eqUilibrio” : Al vertice europeo di Bruxelles opinioni contrastanti sulla questione dle debito pubblico Italiano, il premier austriaco attacca l'Italia ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:41:00 GMT)

DIRETTA/ Olanda Germania (risultato live 0-0) streaming video Italia 1 : ancora eqUilibrio! : DIRETTA Olanda Germania, streaming video e tv Italia 1: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata nella Lega A della Nations League(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:03:00 GMT)

Sindaci - cittadini e comitati dalle aree terremotate di tutta Italia per la prima volta insieme all’AqUila : L’Aquila rimette al centro le esperienze concrete, i problemi e le richieste delle comunità colpite dai terremoti in Italia per l’intera terza giornata del Festival della Partecipazione, promosso da ActionAid Italia e Cittadinanzattiva in collaborazione con Slow Food Italia e il patrocinio del Comune de L’Aquila. Una lunga storia che parte dagli anni 70 in Friuli per arrivare all’ultimo sisma in Centro Italia e che ha segnato la vita di ...

LIVE Civitanova-Modena volley - Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA : seconda semifinale - che eqUilibrio tra gialloblù e marchigiani : 1-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBarton di Perugia si gioca una grande classica della pallavolo nostrana, le due squadre si fronteggiano per un posto nell’atto conclusivo della prima competizione stagionale da disputare domani contro la vincente di Perugia-Trento. La Lube parte con i favori del pronostico trascinata dai suoi ...

Rossi - Bankitalia : 'Serve lo sviluppo per conti in eqUilibrio' : Se la nazione non accumula più ricchezza alla fine declina, nonostante i talenti e le capacità che il mondo ci riconosce. Lo sviluppo deve essere armonico e sostenibile nel tempo, ma non può non ...

Tria presenta la Manovra all'Eurogruppo : "L'Ue stia tranqUilla - il debito-Pil scenderà" | Moscovici : "L'Italia ha deviato di molto" : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019"

Manovra - Salvini : “Me ne frego di Bruxelles. Mattarella? Stia tranqUillo - lo facciamo per gli italiani” : “Abbiamo fatto una Manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo alla Giornata mondiale del sordo a Roma. E al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in giornata aveva invitato al rispetto della ...

MATTARELLA - "SERVE EQUilIBRIO DI BILANCIO"/ Salvini - "Manovra per gli italiani : lo capiscano al Colle" : Manovra, MATTARELLA “La costituzione impone EQUILIBRIO di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : Italia senza podi in Cina - Vito Dell’AqUila ad un passo dall’ennesima impresa : Vito Dell’Aquila brilla ancora, ma l’Italia non riesce a salire sul podio a Taoyuan (Cina Taipei), dove è andata in scena la terza tappa del Grand Prix 2018. L’unico Italiano in grado di portare a casa due vittorie in Cina è stato Dell’Aquila, che nella scorsa tappa del Grand Prix a Mosca era riuscito a riportare l’Italia sul podio tre anni dopo il terzo posto di Roberto Botta nella categoria -80 kg a Samsun. Il ...