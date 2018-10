UFC – McGregor e Nurmagomedov rischiano la sospensione a vita | ecco la decisione

UFC 229 - McGregor e Khabib sospesi a tempo indeterminato : pagata metà borsa al russo : That is the sport and it was a smart move that led to a dominant round, so no issue. Well played. If I stay switched on and give his stand up even a little more respect, that right hand never gets ...

McGregor analizza la sconfitta di UFC 229 patita per mano di Khabib : That is the sport and it was a smart move that led to a dominant round, so no issue. Well played. If I stay switched on and give his stand up even a little more respect, that right hand never gets ...

UFC – Khabib Nurmagomedov rifiuta 15 milioni - niente rivincita contro McGregor : ecco il nuovo avversario : Khabib Nurmagomedov avrebbe rifiutato 15 milioni di borsa per disputare la rivincita contro Conor McGregor: il fighter daghestano vorrebbe affrontare Tony Ferguson Mentre sta ancora aspettando la decisione sulla sua possibile squalifica, dopo i fatti relativi a UFC 229, Khabib Nurmagomedov sembra aver preso una decisione alquanto incontrovertibile: il suo prossimo match non sarà contro Conor McGregor. Nonostante l’irlandese abbia già ...

UFC - Quando tornerà a combattere Conor McGregor? Coach John Kavanagh fissa due date : Coach John Kavanagh ha fissato due possibili date per il ritorno nella gabbia UFC di Conor McGregor: l'irlandese attende di sapere l'esito della squalifica di Khabib Nurmagomedov e poi chiedere il ...

UFC – Quando tornerà a combattere Conor McGregor? Coach John Kavanagh fissa due date : Coach John Kavanagh ha fissato due possibili date per il ritorno nella gabbia UFC di Conor McGregor: l’irlandese attende di sapere l’esito della squalifica di Khabib Nurmagomedov e poi chiedere il rematch La sconfitta di UFC 229 ha costretto Conor McGregor a tornare a casa con le ossa rotte. Il ritorno in pompa magna del fighter irlandese, dopo quasi due anni di assenza dalla gabbia UFC, si è concluso con una sottomissione nel ...

UFC - Khabib e McGregor sospesi temporaneamente. Futuro in WWE per il russo? : Come scritto sul proprio account Twitter, infatti, il campione del mondo avrebbe ricevuto un'importante proposta dalla WWE, la massima organizzazione del wrestling . "Che ne pensate?" ha chiesto The ...

UFC - rissa post match : Khabib e McGregor rischiano la squalifica a vita : Il 24 ottobre si deciderà se la sospensione sarà a tempo indeterminato. E il russo minaccia: "Se cacciate Tukhugov, me ne vado anch'io"

Khabib Nurmagomedov attacca la UFC : “punite me e non McGregor! Potrei lasciare se…” : Khabid Nurmagomedov minaccia l’UFC di abbandonare la federazione se verranno presi dei seri provvedimenti contro il suo team e Zubair Tukhugov Nonostante siano passati 5 giorni da UFC 229, il controverso match fra Khabib Nunrmagomedov e Conor McGregor fa ancora parlare di sè. A dire il vero, a tenere banco è quanto accaduto nel post match, durante la rissa fra i due clan dei fighter, alla quale ha preso parte anche lo stesso ...

UFC 229 : Khabib vs McGregor a Las Vegas - sfida stellare in diretta streaming su Dazn : Manca ormai pochissimo all'incontro che tutti i fan delle arti marziali miste, e degli sport da combattimento in generale stanno aspettando con ansia. Sabato 6 ottobre 2018 alla T-Mobile Arena di Las Vegas andra' in scena UFC 229, il cui main-event ospitera' la supersfida tra Khabib Nurmagomedov e la star Conor McGregor. In palio il titolo UFC dei pesi leggeri detenuto dal russo. UFC 229: McGregor al rientro dopo due anni A rendere il match il ...

UFC – Il retroscena firmato Dana White : “Conor McGregor vuole un rematch contro Nurmagomedov” : Dana White ha svelato un retroscena legato al post UFC 229: il fighter irlandese ha chiesto un rematch contro Khabib Nurmagomedov Il presidente della UFC, Dana White, ha rivelato un particolare retroscena post UFC 229. Dopo il caos scoppiato dopo la fine del match fra Nurmagomedov e McGregor, con la rissa alla quale ha partecipato anche il campione dei pesi leggeri, White ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dal fighter irlandese. ...

UFC 229 : McGregor-Khabib - scoppia la rissa a fine match - 3 arresti : Attimi di panico alla fine dell'incontro di Arti marziali miste tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. La sfida era valida per la cintura dei pesi leggeri della UFC, con il russo - campione in carica - chiamato a difendere il titolo dall'irlandese. Alla fine del match, però, si è verificato un deplorevole episodio che non ha nulla a che vedere con lo sport: infatti è scoppiata una vera e propria rissa [VIDEO] che ha visto coinvolte almeno ...

McGregor punge Nurmagomedov dopo UFC 229 : “ho perso il match ma ho vinto la battaglia - la guerra continua” : Conor McGregor punge Khabib Nurmagomedov nel day after UFC 229: la frecciatina dell’irlandese, in merito al post match, arriva da Instagram dopo la sonora sconfitta rimediata nella sfida di UFC 229 contro Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor torna a parlare nel day after del match affidandosi ai social. dopo il primo messaggio rilasciato su Instagram nella giornata di ieri, un ermetico ‘tornerò’, l’irlandese ...

UFC 229 – Perchè Nurmagomedov ha attaccato il clan di McGregor? La verità in conferenza stampa : “Conor ha…” [VIDEO] : Khabib Nurmagomedov ha spiegato il motivo dell’attacco al clan McGregor nel post match di UFC 229: il fighter russo ha svelato le sue motivazioni in conferenza stampa Nella giornata di ieri, Khabib Nurmagomedov ha ottenuto una netta vittoria ai danni di Conor McGregor, difendendo la cintura dei Pesi Leggeri a UFC 229. Il daghestano si è imposto al quarto round con una rear nacked chocke, letale per l’irlandese che è stato ...

McGregor vs Khabib/ Video - maxi-rissa a fine match : UFC non consegna cintura - "la gente non vuole" : McGregor vs Khabib info streaming Video e diretta tv, orario dell'evento MMA: a Las Vegas in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri (7 ottobre 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:51:00 GMT)