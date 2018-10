ilfattoquotidiano

: Ue, Schlein contro il presidente Tusk: “Cosa vi riunite a fare al Consiglio europeo? Siete sempre allo stesso punto” - fattoquotidiano : Ue, Schlein contro il presidente Tusk: “Cosa vi riunite a fare al Consiglio europeo? Siete sempre allo stesso punto” - OBonomi : RT @fattoquotidiano: Ue, Schlein contro il presidente Tusk: “Cosa vi riunite a fare al Consiglio europeo? Siete sempre allo stesso punto” h… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Ue, Schlein contro il presidente Tusk: “Cosa vi riunite a fare al Consiglio europeo? Siete sempre allo stesso punto” h… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il “vero progresso” nella riforma delle politiche migratorie Ue sta nel fatto che neloggi praticamente “tutti capiscono che la priorità è fermare i flussi di migranti irregolari, e non la loro redistribuzione”. Lo ha detto ildelDonald, rispondendo, durante la plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, alle numerose critiche arrivate dagli eurodeputati per la mancanza di progressi sulle politiche migratorie in occasione deldella scorsa settimana. ” Parole a cui, tra gli altri, ha replicato l’eurodeputata del gruppo S&D Elly, con un intervento molto duro. Che cosa vi siete riuniti a? – ha attaccato – Non avete raggiunto nessun accordo sulla solidarietà interna. Né sulla Brexit, né sull’eurozona. Dalle conclusioni è sparita la riforma di Dublino e ...