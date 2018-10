UE | Coldiretti | “Dal Parlamento stop al bullismo sugli agricoltori”

meteoweb.eu

: #WorldPastaDay Coldiretti: è boom in Italia per la coltivazione di grani antichi come il Senatore Cappelli, che nel… - coldiretti : #WorldPastaDay Coldiretti: è boom in Italia per la coltivazione di grani antichi come il Senatore Cappelli, che nel… - SiciliaBT : #Travel #news dal mondo: Coldiretti, mai così tanti immigrati nei campi -> -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)al “” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione con il via libera delEuropeo all’avvio di negoziati con il Consiglio dei ministri e la Commissione Ue, per sopprimere le pratiche commerciali sleali dalla catena alimentare. E’ quanto afferma il presidente dellaRoberto Moncalvo che in una lettera inviata ai rappresentanti italiani alEuropeo aveva chiesto di esprimersi per concedere il mandato negoziale relativo al testo approvato il 1° ottobre sul Progetto di Relazione della commissione agricoltura e sviluppo rurale, sulla proposta di Direttiva deleuropeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera alimentare, presentata dalla Commissione europea. E’ importante – sostiene Moncalvo – che il relatore del provvedimento il vice presidente della ...