U&D | Karina Cascella contro Nicolò Ferrari | ' Spera di suscitare compassione

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Nicolò, storico ex corteggiatore di Nilufar Addati, continua a rimanere oggetto di numerose discussioni in rete. La ragione delle chiacchiere sul web ricade sull'ultima partecipazione del ragazzo nel suo ruolo di tentatore al reality show di Temptation Island Vip. La presenza di Nicolò all'interno del villaggio delle fidanzate ha nuovamente messo in discussione il rapporto di coppia tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, che sappiamo essere stata una delle coppie concorrenti della prima edizione del programma. Quanto è accaduto nel corso dei ventuno giorni trascorsi sull'isola delle tentazioni, ha fatto molto discutere il pubblico da casa e gli stessi opinionisti di Uomini e Donne VIDEOnel corso dell'ultima registrazione del programma a cui la coppia ha preso parte. Tra i supervisori della puntata con ospiti in studio Nilufar e Giordano, ancheha ...