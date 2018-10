Uccide l’ex moglie | la suocera e il cane con una pistola rubata | “Un incidente” Ma il

Vicenza - Uccide l’ex compagna a colpi di pistola e fugge : è caccia all’uomo. Era evaso dai domiciliari a luglio : Ha ucciso la ex compagna con tre colpi di pistola in strada, lasciando il suo corpo a terra e poi è fuggito. È quanto avvenuto questa mattina a Lonigo, nel Vicentino. Zoran Lukijanovic, 40enne di origini serbe evaso dai domiciliari a luglio , è l’uomo ricercato dalla polizia, subito intervenuta sul posto allertata dai testimoni. La donna, Tamiya Dugalic, 32 anni, serba come il presunto omicida, è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem ...

“Orribile!”. Omicidio choc - Uccide l’ex del marito : taglia il corpo con una sega. I resti in pasto ai coccodrilli : La gelosia e la rabbia può portare a gesti estremi. Annebbia la vista, fa perdere il senno: si ha paura di perdere l’uomo o la donna amata. Fa vivere in uno stato d’ansia perenne. Ma non può e non deve sfociare in gesti orribili come quelli che vengono riportati dalle cronache americane nelle ultime ore. Una donna (insieme al marito), infatti, avrebbe compiuto un efferato Omicidio: non solo ha tolto la vita alla rivale in amore ma si ...